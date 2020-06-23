عودة المطاعم والكافيهات.. مقترح برلماني باستمرار غلق المقاهي الشعبية الضيقة.. و3 عقوبات تنتظر مخالفي إجراءات كورونا

صحة البرلمان: استخدام الأطباق والكوبيات مرة واحدة بالمطاعم والكافيهات

استمرار غلق المقاهي الشعبية الضيقة لمواجهة كورونا.. مقترح برلماني

3 عقوبات تنتظر المطاعم والكافيهات حال مخالفتها إجراءات كورونا

كما طالب بضرورة الكشف الدوري على العاملين داخل هذه المنشآت والتأكد من سلامتهم الصحية، بجانب الحفاظ على النظافة الشخصية والإجراءات الوقائية من ارتداء الكمامة واستخدام وسائل التعقيم للعاملين.

المقاهي الشعبية

3 عقوبات

فيما قال النائب خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن القانون حدد عقوبة مخالفة الاجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وحظر التجول داخل المطاعم والكافيهات والمساجد وغيرها من المنشآت المقرر فتحها يوم السبت المقبل وفقا لقرارات الحكومة الجديدة.





وأوضح حنفي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن قانون الطوارئ نص على فرض عقوبات تبدأ بغرامة من 300 جنيه لـ 4 آلاف جنيه وتصل إلى الحبس والأشغال الشاقة، لمخالفي حظر التجول، فضلا عن فرض غرامة 4 آلاف جنيه على الغير ملتزمين بارتداء الكمامة بالخارج وفقا لقرار الحكومة، كما يتيح قانون المحال العامة غلق المحلات المخالفة لمدد معينة أو سحب تراخيصها وغلقها مدى الحياة.





وأكد النائب أن هذه العقوبات سيتم تطبيقها على المواطن الغير ملتزم داخل المطعم أو الكافيه... إلخ، كما ستُطبق على صاحب المحل أو المنشأة، نظرا لسماحه بمخالفة الإجراءات الاحترازية، وفي حالة تكرار المخالفة سيتم تغليظ العقوبة على المواطن وصاحب المنشأة.





8 قرارات





كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قد أعلن عن 8 قرارات حكومية جديدة، اليوم الثلاثاء، بشأن ضوابط والاجراءات الوقائية الجديدة حول خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وجاءت القرارات كالتالي:

- السماح بعمل النقل الجماعي من الرابعة فجرا حتى منتصف الليل

- إعادة فتح المطاعم والمقاهي بنسبة 25 % من طاقتها الاستيعابية مع حظر استخدام الشيشة

- فتح المساجد والكنائس فى الصلوات اليومية مع تعليقها فى الشعائر الأسبوعية

- إعادة فتح المسارح ودور السينما بنسبة 25 %

- تعليق العمل بـ دور المناسبات وأماكن الوضوء بـ دور العبادة

- استمرار غلق الحدائق والمتنزهات والشواطئ حتى إشعار أخر

- غلق المطاعم والمقاهي والنوادي الساعة العاشرة مساءا

- غلق المحال العامة الساعة التاسعة مساءا