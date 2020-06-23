جيبوتي وأوغندا والكونغو .. العربية للتصنيع : مشروعات لإنتاج الطاقة الشمسية فى 3 دول أفريقية

أكد عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع ان الزراعة من اهم القطاعات التى تنعم بفرص استثمارية للقارة السمراء، وتحقيق الامن الغذائى ليس لافريقيا فقط بل للعالم اجمع، لافتا الى ان القارة تتمتع بموارد طبيعية من مساحات شاسعة من المساحات الخضراء، اضافة الى الثروة الحيوانية
واضاف خلال ندوة جمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة عبر الفيديو كونفرانس مساء اليوم الثلاثاء ان الهئية نفذت محطات طاقة شمسية فى 3 دول أفريقية ضمن مخطط تنمية القارة الأفريقية، خلال النصف الأول من العام الجارى.
اقرأ أيضا:
وقال إن المشروعات ستنفذ من خلال شركات مصرية منها “الهيئة العربية للتصنيع” وستتولى تدشين محطات طاقة شمسية فى جيبوتى وأوغندا والكونغو، وستدخل المحطات تباعا وفق جدول زمنى وضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لتنمية أفريقيا.
الهيئة العربية للتصنيع: تعزيز خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلي وخفض الواردات
وزيرة التجارة والصناعة تشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العربية للتصنيع لإنشاء أكبر مصنع لإنتاج كابلات الألياف الضوئية
الهيئة العربية للتصنيع: تعزيز خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلي وخفض الواردات
وزيرة التجارة والصناعة تشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العربية للتصنيع لإنشاء أكبر مصنع لإنتاج كابلات الألياف الضوئية
وأوضح أن قدرات المشروعات المزمع تنفيذها مختلفة، وتستخدم المحطات فى الإنارة وتحلية المياه من خلال منحة مصرية، وزار وفد من مسئولى الهيئة العربية للتصنيع موقع المشروعات لتنفيذ المحطات.
ومن المقرر تنفيذ المحطات وتدريب وإعداد العمالة التى تتولى التشغيل والإشراف عليها وإجراء أعمال الصيانة للحفاظ على كفاءة الطاقة المنتجة منها.
ولفت الى أن الميجاوات الواحدة توفر احتياجات أكثر من 400 منزل والأسرة تضم نحو 5 أفراد بما يعادل ألفى مواطن، وتأتى هذه المشروعات بالتنسيق مع المؤسسات والشركات الدولية المهتمة بتنمية القارة لتوفير المنح لإقامة مشروعات مماثلة فى المناطق الأكثر احتياجًا للطاقة.
واكد أن توفير مصادر دائمة للطاقة بجانب مصادر للمياه من شأنه تحقيق العديد من المزايا للمواطنين فى هذه الدول أهمها تحويل السكان من حالة التنقل والترحال إلى الإقامة والاستقرار وتوفير مصادر دائمة ونظيفة للمياه ومصادر للكهرباء لإقامة المستشفيات والمدارس.