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ديني

دار الإفتاء: لا يجوز الاشتراك في ربع عجل بين اثنين في الأضحية.. فيديو

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 08:28 م
الأضحية
الأضحية
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محمد شحتة
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل يجوز الاشتراك بين اثنين في ربع عجل للأضحية؟

وقال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن العجل يجزي عن سبعة أسهم بسبعة أشخاص.


وأضاف أمين الفتوى، أنه يجوز الإشتراك بين سبعة أشخاص في عجل، كما يجوز أن يدخل كل فرد منهم بنية مختلفة عن الأخر، فيكون الأول للأضحية والثاني للعقيقة .

وأشار إلى أنه لا يجوز الاشتراك بين اثنين في ربع عجل، لأن الربع نصفه الثمن، والثمن أصغر من السبع وبالتالي لن يجزئ اشتراكهما في ربع العجل.

كيفية تقسيم الأضحية
للمضحِّي المتطوع الأكل من أضحيته أو الانتفاع بها لحمًا وأحشاءً وجِلدًا كلها أو بعضها، أو التصدق بها كلها أو بعضها، أو إهداؤها كلها أو بعضها، إلا أنه لا يجوز إعطاء الجِلد أجرةً للجزار، وكذلك لا يجوز بيعه، والأفضل في الأضحية أن تقسم إلى ثلاثة: ثلث له ولأهل بيته، وثلث للأقارب، وثلث للفقراء، كما أن للتضحية آدابًا ينبغي مراعاتها، منها: التسمية والتكبير، والإحسان في الذبح بحدِّ الشفرة وإراحة الذبيحة والرفق بها، وإضجاعها على جنبها الأيسر موَّجهة إلى جهة القبلة لمن استطاع، إلى غير ذلك من الآداب والسنن.
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