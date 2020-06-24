محظورات الأوقاف للمصلين في المساجد اعتبارا من السبت المقبل

كشفت وزارة الأوقاف، عن المحظورات والممنوعات على المصلين بعد فتح المساجد مرة أخرى ابتداء من السبت المقبل.





وحذرت وزارة الأوقاف، من فتح دور المناسبات نهائيًّا أو السماح بدخول الجنائز في المساجد، وكذلك فتح أي أضرحة أو مقامات نهائيًّا أو فتح الأبواب المؤدية إليها.





كما شددت الوزارة، على عدم فتح مصليات السيدات، وعدم إقامة أي دروس أو ندوات أو مقارئ أو أنشطة، وكذلك تواجد الإمام أو المسئول عن المسجد في جميع الصلوات.





وأكدت ضرورة ارتداء المصلين الكمامة الواقية واصطحاب سجادة للصلاة خاصة بكل مصلي، ووضع علامات التباعد بين المصلين والالتزام بها.



