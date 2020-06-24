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ديني

محظورات الأوقاف للمصلين في المساجد اعتبارا من السبت المقبل

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 01:02 ص
محظورات الأوقاف للمصلين
محظورات الأوقاف للمصلين في المساجد
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محمد شحتة
كشفت وزارة الأوقاف، عن المحظورات والممنوعات على المصلين بعد فتح المساجد مرة أخرى ابتداء من السبت المقبل.

وحذرت وزارة الأوقاف، من فتح دور المناسبات نهائيًّا أو السماح بدخول الجنائز في المساجد، وكذلك فتح أي أضرحة أو مقامات نهائيًّا أو فتح الأبواب المؤدية إليها.

كما شددت الوزارة، على عدم فتح مصليات السيدات، وعدم إقامة أي دروس أو ندوات أو مقارئ أو أنشطة، وكذلك تواجد الإمام أو المسئول عن المسجد في جميع الصلوات.

وأكدت  ضرورة ارتداء المصلين الكمامة الواقية واصطحاب سجادة للصلاة خاصة بكل مصلي، ووضع علامات التباعد بين المصلين والالتزام بها.

ونبهت الوزارة على عدم ترك مفاتيح المسجد مع أي شخص، أو فتح المسجد قبل موعد الأذان بعشر دقائق فقط، منوهة أنه ترفع الإقامة عقب الأذان مباشرة ويغلق المسجد بعد الصلاة بعشر دقائق، وفي حالة عدم التزام المصلين بالضوابط يتم غلق المسجد فورًا.
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