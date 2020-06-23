الاتحاد المغربي يحدد آليات تدريبات الأندية لاستئناف النشاط الكروى

اعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم برئاسة فوزي لقجع عن خطة استئناف التدريبات الجماعية للأندية تمهيدا لعودة الدوري المغربي في الموسم الحالي "2019-2020"، بعد توقفه بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.





وقال فوزي لقجع في تصريحات لموقع "ie360"، أنه من المقرر ان يتم استئناف التدريبات بالنسبة للقسم الأول والثاني عبر عدة مراحل بداية من نهاية الأسبوع الجاري .





وأوضح أن المرحلة الأولي ستنطلق بالتدريبات بمعدل خمس إلي عشر لاعبين لمدة 10 أيام لتبدأ المرحلة الثانية من التدريبات بالطريقة الجماعية والتي تصل مدتها إلي 20 يوما .





وأشار إلي انطلاق المسابقات بشكل رسمي يوم 25 يوليو من الشهر المقبل .





جدير بالذكر ان فريق الوداد المغربي يحتل المركز الاول في جدول ترتيب بطولة الدورى المغربي برصيد36 نقطة بينما جاء الفتح الرباطي في المركز الثاني برصيد35 نقطة . وتسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في توقف النشاط الرياضي في معظم دول العالم خلال الفترة الماضية



