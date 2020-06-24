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تعليم

طلاب الثانوية العامة "المكفوفين" يمتحنون اللغة الأجنبية الأولى .. اليوم

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 03:04 ص
طلاب ثانوية عامة
طلاب ثانوية عامة
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ياســـمين بدوي
يؤدي اليوم الأربعاء الموافق 2020/6/24 ،  طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) ، الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى (ورقة أولي) .

ويبلغ اجمالي عدد طلاب الثانوية العامة المكفوفين الذين سيؤدوا الامتحان اليوم على مستوى الجمهورية ،  227 طالب/طالبة.

وكانت قد تلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم ، شكوي بوجود خطأ بالسؤال الخامس الجزء(ب) في امتحان مادة اللغة العربية (ورقة ثانية) لطلاب الثانوية العامة (المكفوفين).

حيث أكدت الشكوى انه بدلا من كلمة بالإسهاب كان لابد أن تكتب بالإيجاز .


وقد قررت وزارة التربية والتعليم  ، إلغاء هذا الجزء وإعادة توزيع الدرجة، وتم إحالة الواقعة للشئون القانونية للتحقيق. 

وادى الاثنين الماضي طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2019/2020، في مادة اللغة العربية (ورقة ثانية) بإجمالي عدد (227) طالبا/ طالبة في (23) لجنة على مستوى الجمهورية.

وحرص الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات بالمحافظات واطمأن على تأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات. 
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