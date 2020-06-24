طلاب الثانوية العامة "المكفوفين" يمتحنون اللغة الأجنبية الأولى .. اليوم

يؤدي اليوم الأربعاء الموافق 2020/6/24 ، طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) ، الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى (ورقة أولي) .
ويبلغ اجمالي عدد طلاب الثانوية العامة المكفوفين الذين سيؤدوا الامتحان اليوم على مستوى الجمهورية ، 227 طالب/طالبة.
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وكانت قد تلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم ، شكوي بوجود خطأ بالسؤال الخامس الجزء(ب) في امتحان مادة اللغة العربية (ورقة ثانية) لطلاب الثانوية العامة (المكفوفين).