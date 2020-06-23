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أخبار البلد

عدالة ومساندة تحيي جهود هدى شعراوي في ذكرى ميلادها

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 09:44 م
صدى البلد
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أماني نوار
قدم مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة برئاسة المستشارة هالة عثمان، التحية لكل سيدات مصر اللاتي أثبتن ولائهن وحبهن الشديد للوطن العظيم مصر في انتصاراته وانكساراته وأمجاده،وكانت المرأة المصرية دوما المثال الحقيقي للتنمية.

وقال بيان المؤسسة بمناسبة الذكرى 141 لميلاد السيدة هدى شعراوي، أن المرأة المصرية على مدار العصور كانت الحاملة للواء وشعلة التقدم والتغيير، ومن بين هؤلاء النساء السيدة التي تنتمي إلى الجيل الأول من الناشطات النسويات المصريات،  وهي هدى شعراوي التي يواكب اليوم ذكرى ميلادها، حيث كانت من أبرز الناشطات المصريات اللاتي شكلن تاريخ الحركة النسوية في مصر في نهايات القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرين.

وحيا بيان المؤسسة جهود السيدة هدى شعراوي في دعم الحركة النسوية، وأنها كانت واحدة من الرائدات النسويات اللاتي قدن انطلاق الشرارات الأولى للوعي النسوي، وصاحبة التاريخ الطويل في الدفاع عن حقوق المرأة المصرية.

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