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سيارات

على شكل هرم وعجلات كبيرة.. 3 سيارات فريدة من نوعها

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 11:30 م
صدى البلد
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منة الله عبد الحميد
«عجلات كبيرة .. مثلث .. حجم صغير» تختلف تصميمات السيارة من شكل لآخر بسبب التجديد والتنوع، وإضفاء لمسات مميزة على السيارة للفت الأنظار وخطف الأضواء عند عرضها.

تصميم السيارة المختلف والفريد أكثر ما يجذب انتباه السائق، للتمتع بالخصوصية، ويفضل قائد السيارة قيادة السيارات ذات المظهر الفريد للتباهي بها. 

لذلك يقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أبرز السيارات الجديدة والمختلفة في التصميم بداية من الهرم حتى العجلات الكبيرة المميزة. 

Big foot 
تسمى بسيارة القدم الكبيرة، وهي عبارة عن مزيج بين السيارات الصغيرة والعملاقة بسبب مظهرها الفريد، تتمتع بالهيكل الصغير والعجلات التي تشبه الدبابة وبها ألوان جديدة. 

ويكيموبايل اسعار: كيفية زيادة ارتفاع سيارتك بأسهل الطرق وأكثرها ...

Reliant robin
سيارة صغيرة تعمل بثلاث عجلات فقط، سيارة اتوماتيك تقطع مسافات طويلة، غالبًا ما يتم استخدامها داخل القرى السياحية نظرًا لصغر حجمها يُفضلها العديد من قائدي السيارات للتحرك بها بسهولة بدون مجهود. 

UK's rarest cars: Reliant Robin Silver Jubilee, a three-wheeler of ...

Pyramid dream 
من أبرز السيارات التي تتمتع بشكل فريد وجديد، مستوحى تصميمها من المصريين القدماء، صممها "جورج زانيس" على شكل أهرامات لإعطاء الطابع الفرعوني.

Dream Car 123: Electric Car Gets Pyramid Power
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