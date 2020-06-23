روشتة تامر بشير| خطوات سهلة لشراء سيارة جديدة

أكد الإعلامي تامر بشير أن قرار شراء سيارة جديدة ليس سهلًا ويحتاج إلى دراسة جديدة من خلال اتباع بعض الخطوات السهلة والبسيطة أبرزها تحديد الميزانية المطلوبة وضرورة احتياج السيارة.









وأضاف بشير خلال برنامج «دوس بنزين»، المذاع على قناة صدى البلد أن أولي الخطوات الصحيحة لتحديد السيارة المناسبة هو تحديد حجم الأسرة وحصر عدد الأشخاص، فضلًا عن تحديد التحركات سواء كانت قريبة او بعيدة.









وأشار إلى ضرورة النظر إلى مميزات السيارة من خلال معرفة ما الأشياء التي أرغب فيها بالسيارة والأشياء التي يمكن الاستغناء عنها، مؤكدًا على ضرورة اختيار السيارة التي تفضلها وترغب في شرائها والبعد عن السيارة المكروهة بالنسبة لك.









وتابع تامر أن الخطوة الأخيرة هي تحديد الميزانية المتاحة، وضرورة النظر والتأكد من اسم الشركة لضمان خدمة الصيانة الجيدة، خصوصًا أن خدمة صيانة السيارات تلعب دورًا أثناء بيع السيارة.







