AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

روشتة تامر بشير| خطوات سهلة لشراء سيارة جديدة

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 09:31 م
روشتة تامر بشير|
روشتة تامر بشير| خطوات سهلة لشراء سيارة جديدة
Advertisements
منة الله عبد الحميد
أكد الإعلامي تامر بشير أن قرار شراء سيارة جديدة ليس سهلًا ويحتاج إلى دراسة جديدة من خلال اتباع بعض الخطوات السهلة والبسيطة أبرزها تحديد الميزانية المطلوبة وضرورة احتياج السيارة.


وأضاف بشير خلال برنامج «دوس بنزين»، المذاع على قناة صدى البلد أن أولي الخطوات الصحيحة لتحديد السيارة المناسبة هو تحديد حجم الأسرة وحصر عدد الأشخاص، فضلًا عن تحديد التحركات سواء كانت قريبة او بعيدة. 


وأشار إلى ضرورة النظر إلى مميزات السيارة من خلال معرفة ما الأشياء التي أرغب فيها بالسيارة والأشياء التي يمكن الاستغناء عنها، مؤكدًا على ضرورة اختيار السيارة التي تفضلها وترغب في شرائها والبعد عن السيارة المكروهة بالنسبة لك. 


وتابع تامر أن الخطوة الأخيرة هي تحديد الميزانية المتاحة، وضرورة النظر والتأكد من اسم الشركة لضمان خدمة الصيانة الجيدة، خصوصًا أن خدمة صيانة السيارات تلعب دورًا أثناء بيع السيارة.


يذكر أن تامر بشير يقدم " دوس بنزين " وهو برنامج تليفزيوني، يستعرض كافة مهارات السيارات وجنون السرعة، ويستضيف أحيانًا مجموعة من النجوم ليشاركوا السائق مغامرة القيادة، كما قدم " التوصيلة" برنامج إذاعي على إذاعة نجوم FM باستضافة النجوم في سيارته ويتحدثون خلال الطريق عن ذكريات النجم وعلاقته بالسيارات ودورها في حياته ومشواره الفني، وذكرياته مع الطرق وإظهار جانب مختلف في حياة كل فنان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على الخريطة الكاملة لبرامج "نجوم إف إم" في رمضان 2020

سالي عبدالسلام تقدم برنامج "بطّل هبد" في رمضان

إنجي علي تستضيف تامر حبيب فى برنامج فنان من البيت.. اليوم

نادي النيل كلمة السر.. الصريطي يكشف سبب صداقته مع محمود الخطيب

تامر بشير: صوت موتور السيارة مرسيدس شبه نانسي عجرم.. فيديو

شاهد| بسبب سيارة .. تامر بشير «فركش جوازة»!

ترشيحاتنا

هل رفعت الحكومة الحظر نهائياً ؟ .. مصدر بالحكومة يجيب

تتواصل مع مجلس الأمن للتعطيل.. أحمد موسى: أحدى الدول الافريقية « بتلعب » في ملف سد أثيوبيا

الحكومة تكشف العقوبة المنتظرة لـ مخالفي القرارات الاحترازية

رئيس الوزراء: نجاح الإجراءات الاحترازية فى امتحانات الثانوية العامة بنسبة كبيرة

رغم موقف المستشار.. تعرف على مباريات الزمالك المقرر خوضها في الدوري

هالة زايد من الفيوم تطالب المواطنين بالإقبال على حملة 100 مليون صحة

AdvertisementS

عاجل.. ليبيا.. سماع دوي انفجارات في محيط سرت بعد تحليق طيران حربي

بعد تصديق السيسي..رسوم جديدة على 10 خدمات بقانون رسم التنمية..السجائر وعقود اللاعبين أبرزها

القرار بيد كل وزير.. الحكومة: كل مؤسسة تحدد نسب تواجد الموظفين وفقا لاحتياجاتها

بعد عودة الحياة لطبيعتها .. ملعقة سحرية لتقوية المناعة قبل الخروج من المنزل

هل رفعت الحكومة الحظر نهائياً ؟ .. مصدر بالحكومة يجيب

الحكومة تكشف العقوبة المنتظرة لـ مخالفي القرارات الاحترازية

تتواصل مع مجلس الأمن للتعطيل.. أحمد موسى: أحدى الدول الافريقية « بتلعب » في ملف سد أثيوبيا

هالة زايد من الفيوم تطالب المواطنين بالإقبال على حملة 100 مليون صحة

فتح دور العبادة والمقاهي.. 8 قرارات حكومية جديدة لعودة الحياة لطبيعتها

مرتضى منصور يعلن موقف الزمالك من بطولة الدوري

موقف الموظفين بعد قرار عودة الحياة إلى طبيعتها بشكل تدريجي.. الحكومة توضح.. فيديو

حالة وحيدة تجبر الحكومة على العودة لتشديد الإجراءات.. تعرف عليها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو أول مرة تروح الجيم.. معلومات وأسرار يجب عليك معرفتها

رسميا .. سيات تعلن عن كوبرا اتيكا 2021 عالية الأداء .. فيديو وصور

بـ المشجر اللافت.. هبة مجدى بإطلالة كاجوال تكشف عن جمالها .. شاهد