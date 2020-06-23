طاولات البلياردو لأرجوحة السقف.. ديكورات السيارات موضة 2020

تهتم كل سيدة بديكور منزلها لإضفاء لمسات عصرية وكلاسيكية في عش الزوجية، فضلًا عن اختيار الألوان والأثاث غير التقليدي لتشعر بالراحة والاستجمام ومواكبة الموضة.





وتبدأ رحلات البحث الطويلة بين أرجاء محلات الديكور والاهتمام بأدق التفاصيل لاختيار أفضل الأنتيكات والقطع المناسبة، فضلا عن التفكير والتأني حول كيفية استغلال المساحات الفارغة في المنزل وتحويلها إلى شكل أنيق وجديد دون ازدحام المكان بأي قطعة.





فمنذ قديم الأذل معروف أن الديكورات والانتيكات واللمسات الجمالية علامات جمالية تزين منازل ربات البيوت اللائي يعشقن الكلاسيكية والرقي في حياتهن الشخصية.





ومع الوقت وانتشار ثقافة إعادة التدوير انتشرت ديكورات المنازل المكونة من السيارات القديمة مثل طاولات البلياردو المصنوعة من أنصاف السيارات والإطارات الضخمة، واستغلالها في عمل أرجوحة سقف مميزة.



