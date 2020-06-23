AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

طاولات البلياردو لأرجوحة السقف.. ديكورات السيارات موضة 2020

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 12:26 ص
من طاولات البلياردو
من طاولات البلياردو لأرجوحة السقف..ديكورات سيارات موضة 2020
Advertisements
منة الله عبد الحميد
تهتم كل سيدة بديكور منزلها لإضفاء لمسات عصرية وكلاسيكية في عش الزوجية، فضلًا عن اختيار الألوان والأثاث غير التقليدي لتشعر بالراحة والاستجمام ومواكبة الموضة. 

وتبدأ رحلات البحث الطويلة بين أرجاء محلات الديكور والاهتمام بأدق التفاصيل لاختيار أفضل الأنتيكات والقطع المناسبة، فضلا عن التفكير والتأني حول كيفية استغلال المساحات الفارغة في المنزل وتحويلها إلى شكل أنيق وجديد دون ازدحام المكان بأي قطعة.

فمنذ قديم الأذل معروف أن الديكورات والانتيكات واللمسات الجمالية علامات جمالية تزين منازل ربات البيوت اللائي يعشقن الكلاسيكية والرقي في حياتهن الشخصية. 

ومع الوقت وانتشار ثقافة إعادة التدوير انتشرت ديكورات المنازل المكونة من السيارات القديمة مثل طاولات البلياردو المصنوعة من أنصاف السيارات والإطارات الضخمة، واستغلالها في عمل أرجوحة سقف مميزة. 

فإذا كنت تبحث عن تصميم ديكور جديد لمنزلك لذلك عليك الاستعانة بديكورات السيارات لمواكبة موضة 2020، لذلك يقدم موقع صدى البلد الإخباري أبرز ديكورات السيارات لاختيار ما يناسبك بدون مجهود.
طاولات البلياردو لأرجوحة السقف.. ديكورات السيارات موضة 2020
طاولات البلياردو لأرجوحة السقف.. ديكورات السيارات موضة 2020
طاولات البلياردو لأرجوحة السقف.. ديكورات السيارات موضة 2020
طاولات البلياردو لأرجوحة السقف.. ديكورات السيارات موضة 2020
طاولات البلياردو لأرجوحة السقف.. ديكورات السيارات موضة 2020
طاولات البلياردو لأرجوحة السقف.. ديكورات السيارات موضة 2020
طاولات البلياردو لأرجوحة السقف.. ديكورات السيارات موضة 2020
طاولات البلياردو لأرجوحة السقف.. ديكورات السيارات موضة 2020
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غيرى جو البيت.. أبرز الصور لتجديد ديكور منزلك فى رمضان بخطوات بسيطة

«ديكورات السيارات».. أحدث تقاليع المطاعم .. صور

من شنطة العربية للكشافات المضيئة .. ديكورات السيارات موضة المنازل.. صور

ترشيحاتنا

بـ جينز ممزق.. حلا شيحة بإطلالة تبرز جمال أنوثتها.. شاهد

ماكرون: قلق مصر من التدخل التركي في ليبيا مشروع

وفاة مدير مستشفى خاص فى بنها بفيروس كورونا

الأهلي يرد على شائعة إصابة لاعبيه بفيروس كورونا

للرجال .. 5 عادات غير متوقعة تسبب عدم الإنجاب

نتائجه مبشرة.. لجنة مكافحة كورونا: تجارب سريرية على عقار لعلاج مصابي فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اعتزالها الفن.. 10 صور لـ إنجي خطاب تبرز جمالها

طاولات البلياردو لأرجوحة السقف.. ديكورات السيارات موضة 2020

بفستان ملفت .. نسرين طافش تخطف الأنظار بإطلالة جريئة