لقاء القرن أمام الأهلي ونطحة ماتيراتزي .. محطات لا تنسى في تاريخ زيدان في عيد ميلاده الـ48 .. شاهد









يحتفل اليوم 23 يونيو ، الأسطورة الكروية الفرنسية زين الدين زيدان ، بعيد ميلاده الـ48 وهو من أهم اللاعبين حول العالم حيث حول مسيرته في عام واحد من لاعب مميز إلى مدرب ناجح ومختلف بعد توليه مهمة تدريب ريال مدريد وتتويجه بعدد من البطولات معه.









ويرصد موقع "صدى البلد الإخباري" في التقرير التالي أبرز المحطات في مشوار ثعلب الصحراء صاحب الأصول الجزائرية.









البداية.. الهجرة من الجزائر





هاجر والدا زين الدين زيدان وهما إسماعيل زيدان ومليكة واللذان ينتميان إلى منطقة القبائل في شمال الجزائر في عام 1953م قبل بدء الحرب الجزائرية، وبعدها استقرا في المناطق الشمالية لمدينة بابري وسانت دينيس، وفي منتصف 1960م انتقلا إلى الضاحية الشمالية من مارسيليا، ثم في 23 يونيو عام 1972م، ولد زين الدين زيدان والذي كان أصغر أشقائه الأربعة، ولم يكن الرياضي الوحيد في عائلته حيث أن أخوه فريد زيدان كان أيضا لاعب جودو.





عشق الكرة والانطلاقة من كان





بدأ زيدان مسيرته الكروية مبكرا في سن الخامسة من عمره باللعب في الساحات الشعبية قبل أن تلتقطه أعين الكشافين في نادي سان هنري ومنه إلى أكاديمية نادي كان عام 1986 الذي قام بتصعيده إلى الفريق الأول في نهاية حقبة الثمانينات، ولعب معهم حتى عام 1992 وبرز اسمه في الليجا الفرنسية كأحد أفضل المواهب الشابة ثم اختار زيزو اللعب لألوان البلد التي احتضنت أسرته فرنسا قبل أن يكمل عامه العشرين.





أول نهائي قاري مع بوردو





في صيف 1992 حط الرحال في نادي بوردو، ومع الفريق الطموح سطع اسم زيدان بقوة في المسابقة الفرنسية بل ودوليا على كل وسائل الإعلام العالمية بعد أن وصل بفريقه إلى الدور نصف النهائي من كأس الاتحاد الأوروبي وأقصى العملاق الإيطالي ميلان وقتها بثلاثية مدوية رفعت من اسم زيدان عالميًا ولعب الفريق نهائي أوروبا أمام بايرن ميونيخ في يونيو عام 1996 لكنه خسر اللقب لصالح الفريق البافاري.









يوفنتوس وكتابة التاريخ





في منتصف تسعينات القرن الماضي كان الكالتشيو الإيطالي هو الدوري الأهم والأقوى والأشهر في العالم نظرا لما كان يضمه من أسماء لامعة وفرق دائمآ كانت ضيوف على منصات التتويج القارية، ومع تألق زيزو في فرنسا قام يوفنتوس الإيطالي بضمه عام 1996 ومع المدرب مارشيليو ليبي حقق زين الدين زيدان لقب الدوري مرتين ثم ازداد توهجا مع المدرب أنشيلوتي في نهاية حقبة التسعينات مع السيدة العجوز ووصل زيزو مع اليوفي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين 97 و 98 لكنه لم يوفق في الظفر باللقب.





صناعة المجد في ريال مدريد





بعد اكتساح كل المنافسين في كل الجوائز والسيطرة على الدوري الإيطالي رفقة السيدة العجوز تقدم نادي ريال مدريد بعرض خرافي اذهل العالم حينها لضم زيدان في صيف 2001 وصل إلى مايقرب من 70 مليون دولار وهو رقم لم تعتاد أوروبا سماعه مطلقا، ولعب زيدان بألوان المرينجي أولى مبارياته في العاصمة المصرية القاهرة أمام الأهلي في احتفالية تتويج الأهلي بلقب نادي القرن





َومع ريال مدريد تحت قيادة ديل بوسكي ومع كتيبة النجوم كارلوس ورونالدو و بيكهام وفيجو و راؤول وكاسياس حقق الملكي لقب دوري أبطال أوروبا بعد حقبة احتكار ميلان للبطولة عام 2002 وسجل زيزو في المباراة النهائية أمام آفاق النجم الألماني مايكل بالاك نادي باير ليفركوزن وقاد الريال أيضا للفوز ببطولة الدوري والسوبر الإسباني والسوبر الأوروبي قبل أن يعلق حذاؤه في عام 2006 رفقة ريال مدريد.









كأس العالم للمرة الأولى بأقدام فرنسية جزائرية





لعل أبرز المحطات في حياة ثعلب الصحراء كانت الفوز بلقب كأس العالم مع ديوك فرنسا عام 1998 وهي النسخة التي احتضنتها باريس، وسجل زيزو في مرمى البرازيل هدفين في شوط المباراة الأول قبل أن يضيف إيمانويل بيتي الهدف الثالث قبل نهاية المباراة في ليلة سقوط رونالدو ورفاقه.









كرة الفيفا الذهبية





كان عام 1998 أيضا وش السعد على زين الدين زيدان بعد أن حقق لقب أفضل لاعب في العالم والمسمى حديثا "البالون دور" والتي كانت تقدم من فرانس فوتبول وحصل على جائزة أفضل لاعب في العالم المقدمة من الفيفا مرتين عامي 2000 و 2003.









كأس أمم أوروبا مع الديوك الفرنسية





بعد التتويج بكأس العالم عام 1998 كان لزيدان دورا جديدا مع الديوك الفرنسية التي صاحت بقوة في نهائيات يورو عام 2000 بعد أن أسقطت إيطاليا بالضربة القاضية في المباراة النهائية وحولت تأخرها بهدف ديل بيرو إلى انتصار بهدفين ويلتورد وتريزيجيه . غاليوتريزيجيه





نطحة ماتيراتزي والنهاية الحزينة في مونديال 2006





بحسب ترشيحات كل النقاد كان زين الدين زيدان قريب من معانقة لقب أفضل لاعب في العالم لعام 2006 وهو في عمر الرابعة والثلاثين وذلك بعد أن نجح باقتدار في قيادة منتخب بلاده إلى نهائي المونديال والتفوق على جميع المنافسين بما فيهم المنتخب البرازيلي بالتخصص ثم جاء الموعد مع نهائي البطولة أمام الآزوري الإيطالي والثأر القديم الذي يعود لعام 2000 .





وبعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي وقبل الاحتكام إلى ركلات الترجيح تفاجأ الجميع بسقوط مدافع انتر ميلان والمنتخب الإيطالي ماركو ماتيراتزي على الأرض قبل أن يتوجه الحكم المساعد لحكم المباراة الذي لم يتردد في إشهار البطاقة الحمراء في وجه زيزو ليخرج من الملعب وتخرج فرنسا من البطولة بعد الخسارة بركلات الترجيح ليعلن بعدها زين الدين زيدان اعتزاله كرة القدم.





التحقيقات في المحكمة الرياضية التي استدعت الثلاثي زيدان وماتيرازي وحكم المباراة على الفور وعقب نهاية المونديال بأيام قليلة نظرا لما تم تداوله وقتها عبر وسائل الإعلام بأن هناك ألفاظ عنصرية وجهها المدافع الإيطالي لزيزو أقرت بثبوت الواقعة بعد اعتراف ماتيرازي بقوله المستفز تجاه شقيقة زيدان "تحرش لفظي" ، وهي الكلمة التي كانت سببا في نطحة زيزو الشهيرة والتي قامت جماهير فرنسا بتخليدها ووضعها كتمثال في مدرجات ملعب الأمراء وعوقب زيدان وماتيرازي بالغرامة المالية.





النجاح التدريبي الساحق مع ريال مدريد





بعد فترة وجيزة قضاها زيدان في جهاز المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مع ريال مدريد وبعد رحيل المدرب العجوز عام 2015 لتدريب البايرن أعلن بيريز رئيس الملكي ، تولى زيدان مقاليد الأمور الفنية لفريق الدون كريستيانو رونالدو والهداف كريم بنزيما والمدافع القائد راموس.



