زراعة عين شمس تعلن تعليمات هامة لطلاب البرامج العربية

أعنلت كلية الزراعة جامعة عين شمس اعلان هام لطلاب البرامج العربية فقط جميع المستويات بالكلية لابد من التسجيل بالرابط التالى ببياناتك الصحيحة لمن لم يقم بالتسجيل فيه مسبقا باستخدام حسابك الجامعى .





ويمكن من خلال هذا الرابط التسجيل بأستخدام الحساب الجامعي الخاص للطلاب اضغظ هنا للتسجيل .





وقال الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة انه تم الانتهاء من تسليم الابحاث لطلاب فرق النقل منوها انه تم سوف يتم بدأ تصحيح الأبحاث خلال الاسبوع القادم من خلال اساتذة الكلية وأنه من المقرر إظهار نتيجة الأبحاث خلال 20 يوما بعد اغلاق المنصة الالكترونية .





وأكد جلال انه في حالة عدم اجتياز الابحاث في المرة الاولي سوف يعلن عن موضوعات جديدة من 1 اغسطس إلى 5 أغسطس وسيتم تسليم الأبحاث الجديدة 15 من الشهر ذاته.



