اليوم .. حقوق حلوان تتابع استلام أبحاث طلاب التخلفات

بعد الانتهاء من تسليم أبحاث طلاب فرق النقل بكافة الجامعات والمعاهد المصرية وفقا لقرارات وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمجلس الأعلى للجامعات، قررت كلية الحقوق بـ جامعة حلوان مد فترة استلام البحاث حتى يوم ٢٨ يونيو لطلاب التخلفات نظرا لانشغالهم خلال الفترة السابقة بمواد السنين الدراسية الملحقين بها وضيق الوقت.







ونوهت إدارة الكلية أنه يجب على الطلاب الالتزام بطريقة التسليم المعلنة، وأنه على كل طالب إرسال بحث المادة المتخلف بها عبر الايميل الرسمى الخاص بها وكتابة كافة بياناته حتى يقبل بحث.





ومن هذه البيانات، الاسم بالكامل ، الفرقة الدراسية الملتحق بها ، الرقم القومى ، رقم الجلوس .



كما أوضحت الكلية أنه على الطلاب الالتزام بضوابط كتابة الأبحاث المعلنة سابقا، ومواعيد التسليم المعلنة، حتى لا يتم رفض البحث





جدير بالذكر انه من المقرر ان يتم اعلان نتائج طلاب فرق النقل بجامعة حلوان حلال شهر يوليو ، وانه من المقرر ان تبدأ عمليات التصحيح للابحاث خلال الاسبوع الجارى