أخبار الفن.. جلسة ليلية تجمع غادة عبد الرازق مع زوجها.. محمد الشرنوبي يخضع للتحقيق

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات القليلة الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

أكد مصدر خاص داخل نقابة المهن الموسيقية خضوع الفنان محمد شرنوبي غدا الأربعاء للتحقيق داخل مقر النقابة بسبب استمرار أزمته مع منتجته سارة الطباخ، ودخول شركة روتانا طرفا





نشرت الفنانة غادة عبد الرازق فيديو جديدا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.





تداول منذ فترة فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك " للمطرب حمو بيكا , وهو يعلن انتهاء حظر التجول يوم السبت، وقد سخر منه الجميع بسبب زيادة أعداد مصابي ووفيات فيروس كورونا يوما بعد يوما .





خرجت علينا الممثلة إنجي خطاب قبل ساعات بنبأ إعلان اعتزالها، والذي يعتبر أهم ما قدمته خلال مشوارها الفني المحدود.



