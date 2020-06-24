عضو تنسيقية شباب الأحزاب يكشف أهم إنجازاتها تجاه المواطنين.. فيديو

قال أحمد كمال نجاتي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن التنسيقية كانت فكرة بين مجموعة الشباب منذ عامين وبعد وقت تمت مناقشات ونماذج محاكاة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في بعض مؤتمرات الشباب، لافتا إلى أن التنسيقية بها أفكار سياسية مبتكرة.
وأضاف نجاتي، في حواره لبرنامج "قلب مصر"، المذاع عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أنه كان للتنسيقية دور كبير في التعديلات الدستورية الأخيرة، متابعًا أنها أطلقت مبادرات على الأرض تقوم على فكرة خدمة المواطن.
وأوضح أحمد كمال نجاتي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أنه خلال أزمة كورونا تقدم التنسيقية الكثير من الأمور لدعم المواطنين والمستشفيات، برعاية وزارة الصحة لمواجهة جائحة فيروس كوفيد 19 والمعروفة إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.
وأكد عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن الفكرة التي قامت بها التنسيقية هي إيجاد سياسة جديدة، وحوار بين كل التيارات السياسية الوطنية الشرعية.