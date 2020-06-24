عضو تنسيقية شباب الأحزاب يكشف أهم إنجازاتها تجاه المواطنين.. فيديو

قال أحمد كمال نجاتي، عضو تنسيقية

، إن التنسيقية كانت فكرة بين مجموعة الشباب منذ عامين وبعد وقت تمت مناقشات ونماذج

أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في بعض مؤتمرات الشباب، لافتا إلى أن التنسيقية بها أفكار سياسية

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