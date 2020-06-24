الدفاع الجوي السوري يتصدى لأهداف معادية في ريف حماة

تصدى الدفاع الجوي للجيش السوري لأهداف معادية في أجواء ريف محافظة حماة، حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا".





وأفادت الوكالة بأن الدفاعات الجوية السورية تصيب عددا من الأهداف المعادية وتسقطها.





وقالت "سانا" إن الدفاع الجوي للجيش السوري أطلق عددا من الصواريخ تمكن من خلالها إسقاط عدد من الأهداف المعادية في ريف حماة.





وفي وقت سابق، ذكرت الوكالة أن الدفاعات الجوية السورية اعترضت ضربات إسرائيلية في المجال الجوي بجنوب شرق سوريا، قرب مدينة السويداء وفي محافظة دير الزور بشرق البلاد على حدود العراق.



