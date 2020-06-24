مجلس الوزراء: قرار غلق المحلات الساعة 10 مساء مستمر بعد كورونا.. فيديو

المستشار

، المتحدث باسم مجلس الوزراء،

أن هناك عقوبات رادعة ستتم على المنشآت المخالفة للقرارات الصحية التى أعلن عنها رئيس الوزراء اليوم، وتابع:" عقوبات جنائية تصل للحبس لمدة سنة وغلق إدارى كامل وفورى للمنشأة المخالفة".

وتابع