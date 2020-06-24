مجلس الوزراء: قرار غلق المحلات الساعة 10 مساء مستمر بعد كورونا.. فيديو

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قرار الدولة المتعلق بغلق المحلات عند الساعة 10 مساء مستمر بعد انتهاء أزمة وباء فيروس "كوفيد-19" والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد، مضيفا أن رئيس الوزراء أعلن عدة قرارات في غاية الأهمية وعلى المواطن الالتزام بها.
وأضاف "سعد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى ، أن إرجاء فتح صالات الأفراح والعزاءات، يعود إلى صعوبة تطبيق الإجراءات الصحية عليها الآن وحتى تحسين الوضع الوبائى، وتابع:"صعبة جدًا أن نقول الفرح به 25% ويمنع الباقى من الدخول وكذلك الأمر فى العزاءات".
وتابع المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن هناك عقوبات رادعة ستتم على المنشآت المخالفة للقرارات الصحية التى أعلن عنها رئيس الوزراء اليوم، وتابع:" عقوبات جنائية تصل للحبس لمدة سنة وغلق إدارى كامل وفورى للمنشأة المخالفة".