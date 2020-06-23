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"متحدث الوزراء" يوضح سبب إرجاء فتح صالات الأفراح والعزاء

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 11:09 م
صدى البلد
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عادل نصار
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن إرجاء فتح صالات الأفراح والعزاءات ، يعود إلى صعوبة تطبيق الإجراءات الصحية عليها الآن وحتى تحسين الوضع الوبائى، وتابع:"صعبة جدًا أن نقول الفرح به 25% ويمنع الباقى من الدخول وكذلك الأمر فى العزاءات".

وأضاف "سعد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن هناك عقوبات رادعة ستتم على المنشآت المخالفة للقرارات الصحية التى أعلن عنها رئيس الوزراء اليوم، وتابع:" عقوبات جنائية تصل للحبس لمدة سنة وغلق إدارى كامل وفورى للمنشأة المخالفة".

وتعليقًا على عودة الصالات الرياضية، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن صلات الجيم ستعاود عملها ابتداء من السبت المقبل من السادسة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

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