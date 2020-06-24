جوتيريش ينتقد غياب التنسيق الدولي في مكافحة فيروس كورونا

انتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الافتقار التام للتنسيق الدولي، في معالجة أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، محذرا من أن السياسة التي تتبعها بعض الدول لن تهزم الوباء.





وقال جوتيريش خلال حوار مع وكالة "أسوشيتد برس" إن ما يجب القيام به هو جعل الدول تفهم أنه من خلال العمل بمعزل أنها "تخلق الوضع الذي يخرج عن السيطرة"، موضحًا أن هذا التنسيق العالمي هو المفتاح.





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وأوضح المسؤول الأممي أن الفيروس بدأ في الصين، وانتقل إلى أوروبا ثم إلى أمريكا الشمالية والآن إلى أمريكا الجنوبية وإفريقيا والهند ، ويتحدث بعض الناس الآن عن الموجات الثانية القادمة في أي لحظة، مضيفا "هناك انعدام في التنسيق بين البلدان في الرد على جائحة كورونا".





وأشار جوتيريش إلى أنه من المهم استخدام هذه الحقيقة لجعل الدول تدرك أن تعاونها معا ، وتجميع قدراتها، ليس فقط في مكافحة الوباء بطريقة منسقة ولكن في العمل معا من أجل إتاحة العلاج وآليات الاختبار واللقاحات للجميع. هي الطريقة التي نهزم بها الوباء.



