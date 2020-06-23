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أخبار العالم

مسئولون أمريكيون: على الشعب الاستعداد لموجة ثانية من فيروس كورونا

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 11:57 م
صدى البلد
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محمد علي
في تحذير جدي كبير، قال مسئولو الصحة بالولايات المتحدة والمسئولون عن ملف فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)  للكونجرس، إنه على الأمريكيين الاستعداد لكارثة صحية جديدة خلال أشهر، وفق لما ذكرته "إيه بي سي نيوز".

وجاء تحذير المسئولين في جلسة استماع لهم بالكونجرس، حيث قالوا إنه على الأمريكيين، أن يستعدوا لموجة ثانية من الإصابات بالفيروس في خريف وشتاء هذا العام.

ووافق أنتوني فوسي، وروبرت ريدفيلد، ورئيس إدارة الغذاء والدواء ستيفن هان، على الاستجواب أمام لجنة الطاقة والتجارة في مجلس النواب.

واتفق مساعد وزير الصحة بريت جيروير مع المسئولين، مضيفًا أنه يريد تخزين ما يكفي من الإمدادات الطبية حتى يتمكن نظام الرعاية الصحية من علاج مرضى COVID-19 دون الحاجة إلى إيقاف المرضى بأمراض أخرى عن تلقي الرعاية الطبية.

يشير الدكتور أنتوني فوسي، إلى العنصرية المؤسسية لتأثير الفيروس على الأمريكيين الأفارقة.

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