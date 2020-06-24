مصالح انتخابية ضيقة.. رواد التواصل: نقابة الأطباء تحتاج إلى إصلاح.. وأعضاء مجلسها يدفنون رؤوسهم في الرمال

شنَّ رواد السوشيال ميديا، هجومًا حادًا على نقابة الأطباء، واصفين مجلس نقابة الأطباء بـ"النعام" الذي يدفن رأسه في الرمال.
وقال رواد التواصل الاجتماعي إن مجلس نقابة الأطباء يتجاهل الحقائق؛ لتحقيق مصالح انتخابية ضيقة على حساب المواطنين وصحتهم.
وأشار رواد التواصل الى وجود قلة غير مسئولة بأوساط الأطباء يتغيبون عن عملهم بدون أسباب لصالح جهات أخرى.. مؤكدين أنه كان على النقابة أن تتصدى لهم كما كانت قبل أن تقع في يد حفنة من الآثاريين كما أن هذا لا يقلل من شأن الغالبية العظمى من الأطباء وجهودهم الوطنية في مكافحة فيروس كورونا.
وقال رواد التواصل إنه ليس الأطباء فقط من دفعوا حياتهم بسبب هذا المرض أثناء تأدية عملهم لكن الجهة الوحيدة التي تتغنى بها كما لو كانت
تجامل الشعب المصري هي نقابة الأطباء.
وطالبوا النقابة بأن تعود إلى رشدها وإلى الواقع الذي يعلمه المواطن .. افتحوا مواقع التواصل الاجتماعي واسمعوا شكاوی المواطنين من هؤلاء القلة .. النقابة تحولت لوعاء فئوى رديء يحتاج إلى حالة إصلاح وصيانة .