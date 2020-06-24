الرئيس التونسي يشكك في شرعية حكومة الوفاق.. وإخوان ليبيا يهاجمونه

الأزمة السياسية الليبية ؛ وذلك بعدما شكك "سعيد في شرعية حكومة الوفاق، المحسوبة على التيار الإخواني، والمدعومة من تركيا. هاجم تنظيم الإخوان في ليبيا الرئيس التونسي قيس سعيد ، واتهموه بالجهل بشأن؛ وذلك بعدما شكك "سعيد في شرعية حكومة الوفاق، المحسوبة على التيار الإخواني، والمدعومة من تركيا.





وادَّعى رئيس حزب العدالة والبناء ، الذراع السياسي لتنظيم الإخوان في ليبيا إن الرئيس التونسي قيس سعيد يفتقد إلى المعرفة بتفاصيل الأزمة الليبية.





وزعم الإخواني محمد صوان، رئيس الحزب، أن حديث الرئيس التونسي عن دستور يكتبه زعماء القبائل، وإسقاطه للوضع الأفغاني على ليبيا؛ أمر مثير للسخرية، إضافة الى افتقاره للدبلوماسية إزاء السلطة الشرعية، التي جاءت بناء على اتفاق بين الليبيين برعاية الأمم المتحدة، على حد قوله، متجاهلا توافق الليبيين حول شرعية مجلس النواب برئاسة المستشار عقيلة صالح.





وأضاف ، في بيان ، أن الرئيس التونسي ابتعد- بقصد أو بدونه- عن الأسباب الجوهرية للأزمة الليبية ، المتمثلة في المؤامرات المتكررة لإجهاض ثورته ، وإفساد المسار السياسي ، وفرض نظام عسكري بقوة السلاح، في إشارة إلى تواجد الرئيس التونسي في فرنسا، لكن بيان إخوان ليبيا تغاضى عن جرائم ميليشيا الوفاق والمرتزقة الموالين لتركيا، والتدخل العسكري التركي المباشر في ليبيا.





كما ادَّعى صوان- الذي يقيم في تركيا- أن ليبيا بها الآن دستور جاهز للاستفتاء عليه، أعدته هيئة منتخبة ديمقراطيا من الشعب مباشرة، مضيفا أن ليبيا- كغيرها- شعوبا وقبائل ، ولكنها ليست مجتمعا قبليا بالشكل الذي يتصوره.





وألقى الإخواني "صوان" ، اللوم ، على حلفائه في "الوفاق" ، زاعما أنهم عجزوا عن تحقيق تواصل فعال لنقل الصورة الصحيحة عن الأزمة في ليبيا ، حتى مع تونس، أقرب الدول إلى ليبيا.



