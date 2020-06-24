AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الرئيس التونسي يشكك في شرعية حكومة الوفاق.. وإخوان ليبيا يهاجمونه

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 05:36 ص
الرئيس التونسي قيس
الرئيس التونسي قيس سعيد
Advertisements
قسم الخارجي
هاجم تنظيم الإخوان في ليبيا الرئيس التونسي قيس سعيد، واتهموه بالجهل بشأن الأزمة السياسية الليبية ؛ وذلك بعدما شكك "سعيد في شرعية حكومة الوفاق، المحسوبة على التيار الإخواني، والمدعومة من تركيا.

وادَّعى رئيس حزب العدالة والبناء، الذراع السياسي لتنظيم الإخوان في ليبيا إن الرئيس التونسي قيس سعيد يفتقد إلى المعرفة بتفاصيل الأزمة الليبية.

وزعم الإخواني محمد صوان، رئيس الحزب، أن حديث الرئيس التونسي عن دستور يكتبه زعماء القبائل، وإسقاطه للوضع الأفغاني على ليبيا؛ أمر مثير للسخرية، إضافة الى افتقاره للدبلوماسية إزاء السلطة الشرعية، التي جاءت بناء على اتفاق بين الليبيين برعاية الأمم المتحدة، على حد قوله، متجاهلا توافق الليبيين حول شرعية مجلس النواب برئاسة المستشار عقيلة صالح.

وأضاف، في بيان، أن الرئيس التونسي ابتعد- بقصد أو بدونه- عن الأسباب الجوهرية للأزمة الليبية، المتمثلة في المؤامرات المتكررة لإجهاض ثورته، وإفساد المسار السياسي، وفرض نظام عسكري بقوة السلاح، في إشارة إلى تواجد الرئيس التونسي في فرنسا، لكن بيان إخوان ليبيا تغاضى عن جرائم ميليشيا الوفاق والمرتزقة الموالين لتركيا، والتدخل العسكري التركي المباشر في ليبيا. 

كما ادَّعى صوان- الذي يقيم في تركيا- أن ليبيا بها الآن دستور جاهز للاستفتاء عليه، أعدته هيئة منتخبة ديمقراطيا من الشعب مباشرة، مضيفا أن ليبيا- كغيرها- شعوبا وقبائل، ولكنها ليست مجتمعا قبليا بالشكل الذي يتصوره.

وألقى الإخواني "صوان"، اللوم، على حلفائه في "الوفاق"، زاعما أنهم عجزوا عن تحقيق تواصل فعال لنقل الصورة الصحيحة عن الأزمة في ليبيا، حتى مع تونس، أقرب الدول إلى ليبيا.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، أكد أن حكومة الوفاق في ليبيا تحمل شرعية مؤقتة، مشددا على ضرورة أن تحل مكانها سلطة جديدة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إسلام عوض يكتب: ليبيا تحبط أردوغان.. وتونس تقاوم الإخوان

المصالح السبب.. رئيس البرلمان التونسي يدافع عن الغزو التركي لـ ليبيا

ماكرون: قلق مصر من التدخل التركي في ليبيا مشروع

يجب ألا تستمر طويلا.. الرئيس التونسي: شرعية حكومة الوفاق مؤقتة.. فيديو

خالف توجهات الإخوان .. الرئيس التونسي يعلن: التدخل التركي في ليبيا مرفوض وشرعية الوفاق مؤقتة

لوصفه حكومة الوفاق بالمؤقتة.. أحمد موسى: الإخوان في ليبيا يهاجمون الرئيس التونسي.. فيديو

ترشيحاتنا

مرتضي منصور يعلن صفقات نادي الزمالك الجديدة

أبرزها الصحة الجنسية .. 5 فوائد غير متوقعة للشوفان على الرجال

الهارب عمرو رضا: القلعة الحمراء مليئة بمواهب أفضل من طاهر محمد طاهر.. والزمالك يفاوضني

ترجع للعصر العباسي.. العثور على صخور أثرية نقشت عليها آيات القرآن بدقة.. صور

كيفية الصلاة على الكرسي للحامل والمريض .. 8 خطوات يجب معرفتها

بصورة لهما.. تركي آل الشيخ يدعم رجاء الجداوي في أزمتها الصحية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ترجع للعصر العباسي.. العثور على صخور أثرية نقشت عليها آيات القرآن بدقة.. صور

منها علاج الكوليسترول.. 6 أدوية تسبب تساقط الشعر

لم تظهر عليه أعراض.. إصابة لاعب تنس شهير بـ فيروس كورونا