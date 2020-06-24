نظام ريجيم سريع لإنقاص الوزن وحرق الدهون

هل تبحثين عن نظام تخسيس سريع لحرق الدهون بعيدًا عن نظم الرجيم القاسية والتى تقوم على حرمانك من الأطعمة الغنية بالألياف؛ إليك نظام رجيم ولمدة أسبوع يقدّمها موقع "بولد سكاي" الهندي ويمكن أخذ راحة يوم، وإعادته مرة أخرى؛ لمزيد من إنقاص الوزن .
الإفطار:
كوب من عصير البرتقال الفريش بدون سكر + قطعة جبن قريش + 1توست سن
بين الإفطار والغداء
ثمرة برتقال
الغداء اختارى من الآتي:
سمكة مشوية + 3 ملاعق أرز +طبق سلاطة خضراء
أو
طبق شوربة خضار + ربع فرخة مشوية + 3 ملاعق أرز
أو
علبة تونة + طبق سلطة خضراء
بين الغداء والعشاء :
كوب من الجنزبيل بالليمون
العشاء:
قطعة جبن بيضا + 1 توست سن
بعد العشاء ..
كوب من القرفة والجنزبيل والليمون