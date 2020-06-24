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أخبار العالم

مصادر دبلوماسية: فرنسا تتحرك لسحب الشرعية من حكومة الوفاق

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 06:15 ص
ماكرون وفايز السراج
ماكرون وفايز السراج رئيس حكومة الوفاق
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قسم الخارجي
بعد مطالب دولية بسحب الاعتراف الأممي من حكومة الوفاق في ليبيا، نتيجة جلبها الاستعمار التركي إلى البلاد والاستعانة بالمرتزقة في مواجهة الجيش الليبي؛ تحدثت مصادر دبلوماسية، عن تحركات بعض الدول، وعلى رأسها فرنسا ؛ لسحب الشرعية الدولية من حكومة الوفاق.

ونقلت وسائل إعلام ليبية، بينها قناة "218"، تصريحات مصدر دبلوماسي-رفض ذكر اسمه- قال خلالها، إن الفرنسيين حسموا أمرهم بشأن حكومة الوفاق، وأنهم سيسعون لاستصدار قرار من مجلس الأمن يسحب ما يسمى بالشرعية الدولية من الوفاق.

وأشار المصدر-حسبما تنقل عنه وسائل الإعلام الليبية- إلى أن مهمة المبعوث الدولي الجديد ستكون إيجاد صيغة جامعة وملزمة لجميع الأطراف، بديلة لـ اتفاق الصخيرات المنتهي الصلاحية منذ ديسمبر 2017.

وأوضح أن الموقف الفرنسي تجاه الوفاق، بسبب تعمدها الاعتماد على التدخل العسكري التركي بشكل واضح، والتوقيع على اتفاقيتين مزعومتين، حول التعاون العسكري، وترسيم الحدود البحرية.

يأتي ذلك؛ وسط تصريح للرئيس التونسي قيس سعيد، أكد خلاله أن شرعية حكومة الوفاق، ليست دائمة وإنما مؤقتة.
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