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رياضة

شاهد..تعقيم ملعب التتش قبل بدء تدريبات الأهلي

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 08:28 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
فرضت إدارة الأهلي إجراءات طبية شديدة داخل استاد مختار التتش استعدادًا لعودة الفريق الأول لكرة القدم لأول مرة منذ جائحة كورونا.

وقامت الإدارة بتعقيم الملعب بالكامل في ساعة مبكرة من صباح اليوم قبل وصول اللاعبين لمقر القلعة الحمراء .

ويعود الفريق الأول للتدريبات بعد قليل لأول مرة بإستاد مختار التتش منذ توقف النشاط الرياضي بسبب الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا 

وأخطر سيد عبدالحفيظ مدير الكرة للاعبين بتقسيمهم علي مجموعتين الأولي تبدأ في الثامنة والنصف صباحًا ثم يعقبها المجموعة الثانية مباشرة ،

 وأستقر الجهاز الفني علي منع استخدام غرف الملابس علي أن يخوض اللاعبين المران ثم يغادرون مباشرة إلي منازلهم.

وحرص سيد عبد الحفيظ على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية، وتم تقسيم العاملين بفريق الكرة إلى مجموعتين والتأكيد على تعقيم كافة المعدات والأدوات التي سيتم استخدامها خلال تدريبات الفريق.

وقام الجهاز الإداري اليوم بتوزيع الأدوات الخاصة بكل لاعب والتي سيتم استخدامها في التدريبات، على أن يكون كل لاعب مستعدا للنزول إلى أرض الملعب والمشاركة في التدريبات منذ وصوله لمقر النادي.وجرت خلال الساعات الماضية اتصالات تنسيقية بين أفراد الجهاز الفني، للترتيب لعودة الفريق إلى التدريبات ووضع البرنامج التدريبي الذي سيتم تنفيذه خلال المرحلة المقبلة.



شاهد..تعقيم ملعب التتش قبل بدء تدريبات الأهلي
شاهد..تعقيم ملعب التتش قبل بدء تدريبات الأهلي
شاهد..تعقيم ملعب التتش قبل بدء تدريبات الأهلي
شاهد..تعقيم ملعب التتش قبل بدء تدريبات الأهلي
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