الأهلي: نلتزم بإجراءات تكفل سلامة اللاعبين قبل العودة للتدريبات

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن هناك اهتماما بالغا بالالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وأنه حريص علي متابعة كل التفاصيل وحتي إن كانت صغيرة مع الجهاز الطبي، خاصة وأن النادي حريص على توفير كل الإمكانات التي تساعد علي سلامة عناصر المنظومة، أيضا الجانب الإداري والتعامل بين الأفراد سواء بالنسبة للموظفين أو العمال كل هذه الأمور تمت مراجعتها بما يضمن سلاسة العمل وفي نفس الوقت تأمين سلامة الجميع.





و قال عبد الحفيظ إن الجهاز الفني وضع الخطة الكاملة في هذا الشأن وناقش التنفيذ العملي لها على أرض الملعب بعناية شديدة.





وأضاف أنه سيتم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين أثناء التدريبات، الأولي تبدأ بعد قليل والمجموعة الثانية في العاشرة للحفاظ على التباعد المطلوب والالتزام بكل التعليمات الوقائية.





فرضت إدارة الأهلي إجراءات طبية شديدة داخل استاد مختار التتش استعدادًا لعودة الفريق الأول لكرة القدم لأول مرة منذ جائحة كورونا.



