AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عبدالحفيظ يجتمع بالجهاز المعاون للأهلي في التتش

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 09:35 ص
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
حرص سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي على الحديث مع الجهاز المعاون قبل انطلاق المران، الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين أفراد الجهاز للترتيب للمرحلة المقبلة.

كما حرص خالد محمود، طبيب الفريق، على الحديث مع العاملين في جهاز الكرة فور وصوله إلى مقر النادي بالجزيرة، للتأكيد على الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية التي سيتم اتباعها قبل استئناف المران، بعد فترة من التوقف نتيجة لتفشي فيروس كورونا.

وشدد طبيب الأهلي خلال حديثه مع العاملين للاطمئنان على كافة الترتيبات، واتباع الإجراءات الاحترازية، مع التشديد على توافر المطهرات وأدوات التعقيم بمحيط الملعب والتباعد وطريقة التعامل خلال المران.

وانطلق مران الأهلي الأول في الثامنة والنصف صباح اليوم على ملعب التتش، بعد الإنتهاء من تنفيذ الإجراءات الإحترازية التي حددتها وزارة الشباب والرياضة، قبل العودة إلى التدريبات والتي اشتملت أيضا على إجراء مسحة طبية لجميع اللاعبين والجهاز الفني والعاملين بفريق الكرة يوم الأحد الماضي للإطمئنان على سلامة الجميع، وأكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة على أن نتائج جميع العينات جاءت سلبية.

وحرص سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي،  على متابعة تنفيذ الإجراءات الإحترازية والإرشادات الطبية التي أعلنتها وزارة الشباب والرياضة قبل إنطلاق مران الفريق الأول الذي أقيم صباح اليوم الاربعاء على ملعب التتش تحت إشراف الجهاز المعاون للسويسري رينيه فايلر.

وتضمنت الإجراءت والإرشادات، التي نفذها الأهلي اليوم قبل إنطلاق المران، تطهير وتعقيم كافة الأدوات الرياضية والكرات ووسائل التدريب، وتوفير كافة المستلزمات الوقائية داخل الملعب، وتوفير المطهرات والهاند جيل داخل في محيط الملعب.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد..تعقيم ملعب التتش قبل بدء تدريبات الأهلي

شاهد.. توافد لاعبي الأهلي بــ«الكمامات» على استاد التتش استعدادا لخوض المران الأول

شاهد.. تعقيم شامل لأدوات التدريب بالأهلي قبل انطلاق المران بالتتش

لأول مرة بعد عودة النشاط.. انطلاق مران الأهلي الأول على ملعب التتش

شاهد.. سيزا يجتمع بلاعبي الأهلي قبل انطلاق المران الأول بالتتش

بخصوص مسحة كورونا..الأهلي يعلن سلبية عينات جميع لاعبيه قبل العودة للتدريبات

ترشيحاتنا

محافظ الغربية يضبط 47 مخالفة خلال زيارته للمحلة وسمنود

حاسبوا عمرو راضي.. غضب على السوشيال ميديا ومطالبة بمحاكمته لاحتكار 10 آلاف علبة دواء لعلاج كورونا

شاهد.. سيدة مسنة تفضل بيع الجرجير على تلقي المساعدات من المواطنين

رئيس وزراء جزائرى سابق يحضر جنازة شقيقه مكبل اليدين..فيديو

في يوم ميلاده.. 5 معلومات عن صلاح نظمي أشهر جزارين السينما المصرية

مصادر دبلوماسية: فرنسا تتحرك لسحب الشرعية من حكومة الوفاق

AdvertisementS

كل الأندية تدعمه.. مرتضى منصور يكشف عن هوية رئيس اتحاد الكرة القادم

أخبار الرياضة | طاهر محمد يعلن موقفه من الانتقال للأهلي.. ومرتضى منصور يكشف عن هوية رئيس اتحاد الكرة الجديد

أول تعليق من طاهر محمد طاهر على اقتراب انتقاله إلى الأهلي.. فيديو

ميدو: لا أستطيع التعامل مع رئيس الزمالك.. وأرفض التهكم على الأهلي

اتحاد الكرة يكشف عن موعد إعلان عودة الدوري رسميا

لأول مرة بعد عودة النشاط.. انطلاق مران الأهلي الأول على ملعب التتش

شاهد.. توافد لاعبي الأهلي بــ«الكمامات» على استاد التتش استعدادا لخوض المران الأول

شاهد.. لقطات من مران الأهلي الأول منذ جائحة كورونا باستاد مختار التتش

بعد حبس لاعب النادي المصري.. أشهر قضايا نجوم الكرة المصرية خلف القضبان

مرتضي منصور يعلن صفقات نادي الزمالك الجديدة

ريال مدريد يسعى للثأر من مايوركا في الدوري الإسباني

مازن مرزوق: المطالبون بإلغاء الدوري هم من فشلوا في تحقيق النجاحات والمهددون بالهبوط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون رحمة.. أب يعرض حياة طفله حديث الولادة للخطر بسبب إدمان القمار

عمره عاما واحدا.. امرأة مسنة تسعل عمدًا في وجه رضيع بعد مشاجرة مع والدته.. شاهد

ببلاش.. خطوات تنظيف البشرة في البيت