عبدالحفيظ يجتمع بالجهاز المعاون للأهلي في التتش

حرص سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي على الحديث مع الجهاز المعاون قبل انطلاق المران، الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين أفراد الجهاز للترتيب للمرحلة المقبلة.
كما حرص خالد محمود، طبيب الفريق، على الحديث مع العاملين في جهاز الكرة فور وصوله إلى مقر النادي بالجزيرة، للتأكيد على الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية التي سيتم اتباعها قبل استئناف المران، بعد فترة من التوقف نتيجة لتفشي فيروس كورونا.
وشدد طبيب الأهلي خلال حديثه مع العاملين للاطمئنان على كافة الترتيبات، واتباع الإجراءات الاحترازية، مع التشديد على توافر المطهرات وأدوات التعقيم بمحيط الملعب والتباعد وطريقة التعامل خلال المران.
وانطلق مران الأهلي الأول في الثامنة والنصف صباح اليوم على ملعب التتش، بعد الإنتهاء من تنفيذ الإجراءات الإحترازية التي حددتها وزارة الشباب والرياضة، قبل العودة إلى التدريبات والتي اشتملت أيضا على إجراء مسحة طبية لجميع اللاعبين والجهاز الفني والعاملين بفريق الكرة يوم الأحد الماضي للإطمئنان على سلامة الجميع، وأكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة على أن نتائج جميع العينات جاءت سلبية.
وحرص سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على متابعة تنفيذ الإجراءات الإحترازية والإرشادات الطبية التي أعلنتها وزارة الشباب والرياضة قبل إنطلاق مران الفريق الأول الذي أقيم صباح اليوم الاربعاء على ملعب التتش تحت إشراف الجهاز المعاون للسويسري رينيه فايلر.
وتضمنت الإجراءت والإرشادات، التي نفذها الأهلي اليوم قبل إنطلاق المران، تطهير وتعقيم كافة الأدوات الرياضية والكرات ووسائل التدريب، وتوفير كافة المستلزمات الوقائية داخل الملعب، وتوفير المطهرات والهاند جيل داخل في محيط الملعب.