عبدالحفيظ يجتمع بالجهاز المعاون للأهلي في التتش

حرص سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي على الحديث مع الجهاز المعاون قبل انطلاق المران، الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين أفراد الجهاز للترتيب للمرحلة المقبلة.





كما حرص خالد محمود، طبيب الفريق، على الحديث مع العاملين في جهاز الكرة فور وصوله إلى مقر النادي بالجزيرة، للتأكيد على الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية التي سيتم اتباعها قبل استئناف المران، بعد فترة من التوقف نتيجة لتفشي فيروس كورونا.





وشدد طبيب الأهلي خلال حديثه مع العاملين للاطمئنان على كافة الترتيبات، واتباع الإجراءات الاحترازية، مع التشديد على توافر المطهرات وأدوات التعقيم بمحيط الملعب والتباعد وطريقة التعامل خلال المران.





وانطلق مران الأهلي الأول في الثامنة والنصف صباح اليوم على ملعب التتش، بعد الإنتهاء من تنفيذ الإجراءات الإحترازية التي حددتها وزارة الشباب والرياضة، قبل العودة إلى التدريبات والتي اشتملت أيضا على إجراء مسحة طبية لجميع اللاعبين والجهاز الفني والعاملين بفريق الكرة يوم الأحد الماضي للإطمئنان على سلامة الجميع، وأكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة على أن نتائج جميع العينات جاءت سلبية.





وحرص سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على متابعة تنفيذ الإجراءات الإحترازية والإرشادات الطبية التي أعلنتها وزارة الشباب والرياضة قبل إنطلاق مران الفريق الأول الذي أقيم صباح اليوم الاربعاء على ملعب التتش تحت إشراف الجهاز المعاون للسويسري رينيه فايلر.





وتضمنت الإجراءت والإرشادات، التي نفذها الأهلي اليوم قبل إنطلاق المران، تطهير وتعقيم كافة الأدوات الرياضية والكرات ووسائل التدريب، وتوفير كافة المستلزمات الوقائية داخل الملعب، وتوفير المطهرات والهاند جيل داخل في محيط الملعب.



