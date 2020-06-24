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أخبار البلد

بإجمالي 5 آلاف عالق.. مطار القاهرة يستقبل 32 رحلة استثنائية وتغادر 33 أخرى

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 09:31 ص
مطار القاهرة
مطار القاهرة
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نورهان خفاجي
يستقبل مطار القاهرة الدولى، اليوم الأربعاء ، 32 رحلة طيران استثنائية بين دولية وداخلية وخاصة، تقل علي متنها حوالي 3975 مصريا.

 كما يغادر المطار 33 رحلة سفر استثنائية إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو أسيوية أو إفريقية، تقل 1503 راكبا.


وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن الرحلات القادمة من الخارج سوف تصل من عدة دول عربية واوربية تسيرها شركات طيران دولية عربية والناقل الوطنى مصر للطيران وشركة إير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، لنقل العالقين بدول الخارج. 

ويخضع جميع ركاب الرحلات القادمة من الخارج إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، ويتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.

وتستأنف وزارة الطيران المدني، الحركة الجوية إلى جميع المطارات المصرية، اعتبارا من أول يوليو القادم، وفقا لضوابط وإجراءات وقائية معينة أقرتها الدولة المصرية للحفاظ على سلامة الركاب القادمين والمسافرين، وذلك بعد قرابة نحو ثلاثة أشهر من تعليق الطيران بمصر منذ مارس الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.
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