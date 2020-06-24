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اقتصاد

كمال بهجات يتفقد الإسكان الاجتماعى وسكن مصر بمدينة ٦ أكتوبر الجديدة

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 09:56 ص
صدى البلد
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آمنة عبد العظيم


قام المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل بمشروعى الإسكان الاجتماعى وسكن مصر بمدينة ٦ أكتوبر الجديدة، يرافقه مسئولو الجهاز والشركات المنفذة للمشروعات.

واستهل المهندس كمال بهجات، جولته بتفقد، مشروع الإسكان الاجتماعى بمنطقة الـ٨٠٠ فدان لمتابعة الأعمال الجارية، َوتشمل أعمال الطرق والمرافق، وأشاد  بحجم الجهود المبذولة واستكمال الأعمال المتبقية.

وشدد مساعد نائب رئيس الهيئة، على مواصلة وتكثيف الأعمال وزيادة معدلات الأداء لتسليم باقي الوحدات المتبقية بالمشروع فى أسرع وقت.

كما تفقد  المهندس كمال بهجات، مشروع سكن مصر لمتابعة موقف أعمال المرافق ورصف الطرق الجارية، مطالبًا بتقديم برامج زمنية مكثفة للانتهاء من أعمال المرافق والكهرباء ورصف الطرق لبدء تسليم  الفائزين بالوحدات في أقرب وقت ممكن.

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من جانبه، أشار المهندس عادل النجار، إلى أن منطقة الـ٨٠٠ فدان تعد  واحدة من كبري المناطق التي تضم عددًا من وحدات مشروع الإسكان الإجتماعي بالجمهورية، حيث تصل الوحدات بها إلى  ٤٢ ألف وحدة سكنية، موضحا أنه تم الانتهاء من تنفيذ ٣٧٩٦٨ وحدة، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ باقي الوحدات بالمشروع.

وأضاف رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر الجديدة، أن المنطقة مقسمة  إلي ٤ قطاعات يضم كل قطاع كافة الخدمات التعليمية والصحية والرياضية والدينية اللازمة لسكان كل قطاع.

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