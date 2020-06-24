كمال بهجات يتفقد الإسكان الاجتماعى وسكن مصر بمدينة ٦ أكتوبر الجديدة

واستهل المهندس كمال بهجات، جولته بتفقد، مشروع الإسكان الاجتماعى بمنطقة الـ٨٠٠ فدان لمتابعة الأعمال الجارية، َوتشمل أعمال الطرق والمرافق، وأشاد بحجم الجهود المبذولة واستكمال الأعمال المتبقية.

وشدد مساعد نائب رئيس الهيئة، على مواصلة وتكثيف الأعمال وزيادة معدلات الأداء لتسليم باقي الوحدات المتبقية بالمشروع فى أسرع وقت.

كما تفقد المهندس كمال بهجات،لمتابعة موقف أعمال المرافق ورصف الطرق الجارية، مطالبًا بتقديم برامج زمنية مكثفة للانتهاء من أعمال المرافق والكهرباء ورصف الطرق لبدء تسليم الفائزين بالوحدات في أقرب وقت ممكن.

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من جانبه، أشار المهندس عادل النجار، إلى أن منطقة الـ٨٠٠ فدان تعد واحدة من كبري المناطق التي تضم عددًا من وحدات

بالجمهورية، حيث تصل الوحدات بها إلى ٤٢ ألف وحدة سكنية، موضحا أنه تم الانتهاء من تنفيذ ٣٧٩٦٨ وحدة، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ باقي الوحدات بالمشروع.