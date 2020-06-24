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اقتصاد

رئيس"مياه سوهاج": مركز خدمة عملاء متنقل للتعاقد على وصلات الصرف الصحي بقرى سوهاج

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 11:11 ص
صدى البلد
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آمنة عبد العظيم
صرح اللواء مهندس محمد بدرى محمد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، بأن الشركة قامت بإرسال مركز خدمة عملاء متنقل للتعاقد مع المواطنين على وصلات الصرف الصحي المنزلية بقرى الكوامل والهجارسة وأولاد غريب عقب الانتهاء من استكمال وتأهيل مشروع الصرف الصحي.


وأوضح رئيس مياه سوهاج ان الشركة تسعى من خلال هذا الإجراء إلى  التيسير على المواطنين ولمنع انتقالهم وتجمعهم بمركز خدمة العملاء بمدينة سوهاج، حيث تقوم الشركة بإرسال مركز خدمة العملاء المتنقل لمدة 15 يوما بواقع 5 ايام بكل قرية، وذلك في إطار الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بجانب توفير كافة وسائل السلامة والصحة المهنية للعاملين المخالطين للجمهور، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على المواطنين.

وأشار اللواء مهندس محمد بدرى محمد، إلى أنه تم استكمال تنفيذ وتأهيل محطات الرفع وخطوط طرد الصرف الصحى لقرى الهجارسة وأولاد غريب والكوامل بقيمة 12 مليون جنيه، وكذا استكمال وتأهيل شبكات الانحدار بقيمة 9.7 مليون جنيه، واستكمال وتأهيل محطة معالجة الهجارسة وتنفيذ خط السيب النهائي لمصرف غرب سوهاج بقيمة 35.1 مليون جنيه وتأهيل مزرعة معالجة الهجارسة بقيمة 15.6 مليون جنيه.




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