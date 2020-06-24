مدرب الأهلي يعقد محاضرة مع المجموعة الثانية من لاعبي الفريق

عقد ديفيد سيزا، المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة مع المجموعة الثانية من لاعبي الفريق، قبل انطلاق مرانها على ملعب التتش، استعدادًا لعودة منافسات بطولة الدوري الممتاز.
وشرح سيزا البرنامج التدريبي، الذي بدأ اللاعبون في تنفيذه خلال اليوم الأول، بعد اتخاذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية واستئناف المران من جديد، وفقًا للقرارات والتعليمات التي أصدرتها وزارة الشباب والرياضة.
وضمت المجموعة الثانية كلًّا من: وليد سليمان، ومحمد الشناوي، وياسر إبراهيم، وأليو ديانج، وأليو بادجي، ومحمد فخري، وأيمن أشرف، وعلي معلول، ومحمود كهربا، وشادي رضوان، ومحمد هاني، ومصطفى شوبير، ومحمد محمود، وجيرالدو، وحمدي فتحي.