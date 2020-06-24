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رياضة

مدرب الأهلي يعقد محاضرة مع المجموعة الثانية من لاعبي الفريق

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 11:25 ص
تدريبات الأهلي
تدريبات الأهلي
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عبد الحكيم أبو علم
عقد ديفيد سيزا، المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة مع المجموعة الثانية من لاعبي الفريق، قبل انطلاق مرانها على ملعب التتش، استعدادًا لعودة منافسات بطولة الدوري الممتاز.


وشرح سيزا البرنامج التدريبي، الذي بدأ اللاعبون في تنفيذه خلال اليوم الأول، بعد اتخاذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية واستئناف المران من جديد، وفقًا للقرارات والتعليمات التي أصدرتها وزارة الشباب والرياضة.


وضمت المجموعة الثانية كلًّا من: وليد سليمان، ومحمد الشناوي، وياسر إبراهيم، وأليو ديانج، وأليو بادجي، ومحمد فخري، وأيمن أشرف، وعلي معلول، ومحمود كهربا، وشادي رضوان، ومحمد هاني، ومصطفى شوبير، ومحمد محمود، وجيرالدو، وحمدي فتحي.
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