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حوادث

إعلان على فيسبوك.. الأمن يضبط 3 سيدات روجن للدعارة على الإنترنت

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 11:41 ص
صدى البلد
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محمد صبرى
تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط 3 سيدات لقيامهن بالترويج للأعمال المنافية للآداب عبر وسائل التواصل الاجتماعى.


ورصدت المتابعة قيام إحدى الفتيات بإنشاء صفحة على أحد برامج التواصل الاجتماعى بقصد تسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب نظير مقابل مادى.


عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطها وبصحبتها فتاتان حال تواجدهن بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة.


وبمواجهتها اعترفت بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها واستخدامها مواقع التواصل الاجتماعى لتسهيل الأعمال المنافية للآداب بقصد التربح المادى.


وبمواجهة الفتاتين، أيدتا مضمون ما سبق وتحصلهما على مقابل مالى نظير مشاركة المذكورة لذات النشاط المؤثم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى صورها، لا سيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة المرتكبة من خلال شبكة الإنترنت.
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