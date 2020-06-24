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توك شو

سيولة ملحوظة.. الحالة المرورية الآن في القاهرة الجديدة

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 11:37 ص
الحالة المرورية على
الحالة المرورية على طريق محور المشير طنطاوي
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فرح علاء الخولي
قال مراسل القناة الأولى، إن هناك سيولة مرورية في حركة السيارات في شوارع القاهرة الجديدة، خاصة على طريق الـ NA، من اتجاه مسجد المشير طنطاوي وستاد 30 يونيو. 

وأضاف المراسل أن الحالة المرورية في طريق القاهرة الجديدة سواء في الاتجاه القادم من السويس واتجاهه إلى مصر الجديدة عن طريق محور الشهيد أو في الاتجاه الآخر المتجه إلى الرحاب والتجمع الخامس، وتشهد إلى حد كبير سيولة مرورية ملحوظة في ساعات الظهيرة بمنتصف اليوم الأربعاء. 

وأكد على أن هناك حالة من السيولة المرورية الملحوظة التي تشهدها معظم المحاور الرئيسية والشوارع وخاصة في منطقة القاهرة الجديدة والتجمع الخامس. 
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