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أخبار العالم

بسبب تشديد الخناق على المستثمرين.. تركيا على أبواب الخروج من الأسواق الناشئة

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 01:11 م
مؤشر الأسواق الناشئة
مؤشر الأسواق الناشئة (MSCI)
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شيماء مصطفى
قال مؤشر الأسواق الناشئة (MSCI) أحد أكبر مؤشرات التقييم العالمية، إن سوق سندات الأسهم في تركيا قد ينخفض من مؤشر الأسواق الناشئة  إلى ما هو أقل من ذلك.


ووفقًا لصحيفة "أحوال" التركية، أكد المؤشر أنه قد يبدأ اقتراحًا للتشاور بإعادة تصنيف تركيا ضمن سوق سندات الأسهم في تركيا، واستبعادها من مؤشر الأسواق الناشئة وضمها إلى مبتدئة أو غير مصنفة.


وأشار المؤشر في بيانه إلى أنه في حالة فرض المزيد من الصعوبة على وصول المستثمرين لأسواق سندات الحصص في تركيا، فإن تركيا ستخرج من تصنيف الأسواق النامية إلى تصنيف أقل.


ولفت إلى أن الوصول إلى الأسهم التركية قد تأثر سلبًا من خلال فرض حظر على البيع على المكشوف وإقراض الأسهم في أكتوبر من العام الماضي وفي فبراير 2020.


وكانت الحكومة التركية أعلنت عن مجموعة من الإجراءات لمنع المستثمرين الأجانب من بيع الأسهم بالليرة منذ اندلاع أزمة العملة في صيف 2018.


وشددت السلطات الخناق على صناديق التحوط الأجنبية، وأجبرتها على مواصلة المعاملات التجارية والصفقات المالية بالليرة.
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