بأسهل الخطوات.. طريقة عمل كفتة مشوية بالزبدة

يمكنك إعداد وتقديم كفتة مشوية بالزبدة لأفراد اسرتك باسهل الخطوات على طريقة الشيف منال العالم.
مقادير كفتة مشوية بالزبدة
2 حبة كبيرة بصل مفروم ⠀
ملعقة صغيرة ملح ⠀
ربع ملعقة صغيرة فلفل اسود ⠀
ملعقة صغيرة سماق ⠀
كيلو لحم مفروم ناعم جدا ⠀
حزمة كزبرة مفروم ناعم جدا ⠀
ملعقة كبيرة صنوبر ⠀
3 ملاعق كبيرة زبدة مذابة ⠀
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-للتقديم⠀
خبز عربي، سلطة بقدونس ⠀
طريقة تحضير كفتة مشوية بالزبدة
-سخني شواية الفرن
-في طبق عميق ضعي البصل، الملح، الفلفل والسماق، إدعكي البصل بأطراف أصابعك جيدا لينزل الماء ثم اضيفي اللحم والكزبرة، إدعكي اللحم جيدا مع البصل والكزبرة لتحصلي على كفتة ناعمة، أضيفي الصنوبر
-أحضري صينية فيها شبك معدني. أحضري اسياخ خشبية.⠀
-شكلي الكفتة إلى أصابع على الأسياخ.
- ضعي الكفتة على الشبك بواسطة الفرشاة وزعي الزبدة على الكفتة⠀
-ضعي الكفتة تحت الشواية على بعد ١٠ سم تقريبا، أشوي الكفتة لمدة ٥ دقائق، أخرجي الكفتة من الفرن، باستعمال ملقط المطبخ أقلبي الكفتة على الجهة الثانية.
-إدهني الكفتة بالسائل المتكون أثناء الشوي.⠀
-أعيدي الكفتة تحت الشواية لمدة ٥ دقائق أو إلى أن تنضج تماما.⠀
-قدمي الكفتة مع الخبز العربي والسلطة