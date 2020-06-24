بأسهل الخطوات.. طريقة عمل كفتة مشوية بالزبدة





يمكنك إعداد وتقديم كفتة مشوية بالزبدة لأفراد اسرتك باسهل الخطوات على طريقة الشيف منال العالم.





مقادير كفتة مشوية بالزبدة

2 حبة كبيرة بصل مفروم ⠀

ملعقة صغيرة ملح ⠀

ربع ملعقة صغيرة فلفل اسود ⠀

ملعقة صغيرة سماق ⠀

كيلو لحم مفروم ناعم جدا ⠀

حزمة كزبرة مفروم ناعم جدا ⠀

ملعقة كبيرة صنوبر ⠀

3 ملاعق كبيرة زبدة مذابة ⠀





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-للتقديم⠀

خبز عربي، سلطة بقدونس ⠀





طريقة تحضير كفتة مشوية بالزبدة

-سخني شواية الفرن

-في طبق عميق ضعي البصل، الملح، الفلفل والسماق، إدعكي البصل بأطراف أصابعك جيدا لينزل الماء ثم اضيفي اللحم والكزبرة، إدعكي اللحم جيدا مع البصل والكزبرة لتحصلي على كفتة ناعمة، أضيفي الصنوبر

-أحضري صينية فيها شبك معدني. أحضري اسياخ خشبية.⠀

-شكلي الكفتة إلى أصابع على الأسياخ.

- ضعي الكفتة على الشبك بواسطة الفرشاة وزعي الزبدة على الكفتة⠀

-ضعي الكفتة تحت الشواية على بعد ١٠ سم تقريبا، أشوي الكفتة لمدة ٥ دقائق، أخرجي الكفتة من الفرن، باستعمال ملقط المطبخ أقلبي الكفتة على الجهة الثانية.

-إدهني الكفتة بالسائل المتكون أثناء الشوي.⠀

-أعيدي الكفتة تحت الشواية لمدة ٥ دقائق أو إلى أن تنضج تماما.⠀

-قدمي الكفتة مع الخبز العربي والسلطة



