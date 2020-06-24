بالزغاريد و كسر القلل.. سيدات مصر يستقبلن قرار فتح القهاوي بتعليقات كوميدية

لجأن إلى أساليب وطرق كوميدية في التعبير عن فرحتهم من خلال نشر الكوميكس والصور والفيديوهات الطريفة على مواقع التواصل الاجتماعي استقبلت السيدات والزوجات في مصر قرا ر مجلس الوزراء بإعادة فتح المقاهي بفرح شديد بعد انتظار دام اكتر من ٣ اشهر، و





واشتملت أغلب التعليقات على الزغاريد وصور لكسر القلل، وذلك بعد ان قرارت الحكومة أمس الثلاثاء، إعادة فتح جميع النوادى والمطاعم والمقاهي والأماكن الترفيهية من جديد، بداية من السبت المقبل.





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وعبرت السيدات والزوجات عن فرحتهن الشديدة من خلال التعليقات على السوشيال ميديا والتي جاء أبرزها كالاتي :





الرجالة جبتلنا اكتئاب الفترة دي





دي هتقوم مخصوص تكسر وراه زير





حال الستات لما الرجاله تنزل القهوة يوم السبت لولولي دا احنا هنعمل فرح





قاعدة الرجالة في البيت وحشة معروفه يعني





يا فرحة قلب ستات مصر بخبر فتح القهاوى .....





هي الستات اللي كانت بتستني جوزها على الباب وتاخد لبسه وتقلعه الجزمه وتغسله رجله بميه سخنه وملح وتدلعه وتهشتكه ياترى راحت فين دلوقتي





الستات يوم السبت.. بعد فتح القهاوي... خد هدومك معاك...لوللللللللللي





يا ساتر كان هم و انزاح





طلعت القهاوي شايلة عننا كتير





كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أعلن عن القرارات الجديدة التي اتخذتها لجنة إدارة أزمة كورونا لمواجهة انتشار كورونا.





وقال "مدبولي" خلال مؤتمر صحفي حول آخر مستجدات مواجهة فيروس كورونا امس الثلاثاء، إنه بداية من 27 يونيو ستتم إعادة فتح المطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية مع السماح بوجود 25% من طاقتها الاستيعابية.





وأضاف رئيس الوزراء أن موعد غلق كل المحلات 9 مساء والمطاعم والمقاهي 10 مساء، ووسائل النقل الجماعي تتوقف من منتصف الليل حتى الرابعة صباحا، مضيفا أنه سيتم الاستمرار في غلق الحدائق والمنتزهات والشواطئ العامة.





وتابع أنه اعتبارا من السبت سيتم فتح دور العبادة لأداء الصلوات اليومية وتعليق الصلوات الأسبوعية، مضيفا أنه سيتم استمرار تعليق العمل بدور المناسبات، أما السينمات والمسارح ستفتح اعتبارا من السبت بنسبة إشغال لا تتعدي 25%.













الستات... لما الرجاله تنزل القهوه يوم السبت 😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/8D2sQvDK1l

هي الستات اللي كانت بتستني جوزها على الباب وتاخد لبسه وتقلعه الجزمه وتغسله رجله بميه سخنه وملح وتدلعه وتهشتكه

ياترى راحت فين دلوقتي 😂😂 — سلامة في خير (@m_ve80l) June 23, 2020

الستات لم عرفو ان القهاوى حتفتح والرجاله حتحل عن دمغهم pic.twitter.com/CnUL64G335 — بيسو 2010A (@besoo2010A) June 23, 2020