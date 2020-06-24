AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بمكياج صاخب.. لقاء الخميسي تستعرض جمالها فى أحدث ظهور

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 05:31 م
لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
Advertisements
هاجر هانئ
حرصت الفنانة لقاء الخميسي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، بصورة جديدة من احدث ظهور لها.

تألقت لقاء الخميسي فى الصورة بإطلالة عصرية، حيث ارتدت سترة قطنية باللون الأبيض الذى لا يحمل اى نقوشات أو تطريزات و نسقت معها بنطلون أسود مما ممنحها إطلالة بسيطة غير مبالغ فيها.

اقرأ إيضا ..

وأكملت لقاء الخميسي إطلالتها بساعة يد جذابة باللون الأسود و تزينت ببعض الأكسسوارات البسيطة التى زادت من جاذبيتها، وقد لقت صورة لقاء إعجاب كبير من قبل متابعيها على الانستجرام.

أما من الناحية الجمالية، لفتت لقاء الخميسي الأنظار بمكياجها الصاخب الذى كشف عن جمال ملامحها و ارتكز على طلاء شفاه باللون الأحمر، وأعتمدت على خصلات شعرها البني الانسيابى المنسدل على كتفيها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بملابس كاجوال .. لقاء الخميسي تخطف الأنظار فى احدث ظهور لها

بملابس عصرية.. لقاء الخميسى تستعرض أناقتها فى أحدث جلسة تصوير

بمكياج لافت .. لقاء الخميسي تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

فستان أسود و مكياج صاخب.. إيمى طلعت زكريا تتألق فى أحدث ظهور لها

شاهد.. لقاء الخميسي في أحدث إطلالة لها

بهاف ستومك.. لقاء الخميسي تستعرض أناقتها فى إطلالة جديدة

ترشيحاتنا

وفاة ولويس سوريباس مويا لاعب ريال مدريد السابق

قد لا تعرفها.. شاهد كيم كارداشيان بدون مكياج

هل يجوز قراءة القرآن للتعبد بدون وضوء ؟ الإفتاء توضح

شاهد.. جنى عمرو دياب بإطلالة جريئة عبر إنستجرام

في اليوم الثاني للمسح الطبي.. اتحاد الكرة يعلن عن 6 حالات ايجابية بكورونا

دخلي وأكل عيشي.. عمرو راضي يرد على منتقديه بسبب احتكار علاج كورونا.. فيديو

AdvertisementS

رسميا .. الزمالك يعلن عدم استكمال مسابقة الدوري الممتاز

لأصحاب المعاشات.. ببطاقة الرقم القومى واسم الأم استعلم اليوم عن حقك فى العلاوات الخمس

طلب من القاتل اغتصاب مراته.. حكاية إيمان طالبة الدقهلية.. زوجها خطط للتخلص منها والمتهم مارس الجنس بعد موتها.. فيديو وصور

الساعة بـ ٥ آلاف جنيه.. تفاصيل التحقيقات في سقوط شبكة كوكي وشوشو للدعارة.. صور

ننشر أسعار الدواجن والبيض والبط والأرانب اليوم

تركيا سلمتهم لـ طهران.. إيران تؤيد إعدام ثلاثة شباب شاركوا في احتجاجات البنزين

بعد أزمة كورونا.. التنمية المحلية: مقترح غلق المحال فى مواعيد محددة ينتظر موافقة الحكومة

لا تتسابق مع الحمير.. رسالة غامضة من أحمد شوبير

مراعاة لظروفهم بسبب كورونا.. مقترح برلماني بمنح طلاب الثانوية العامة 5 % على المجموع

بعد مصر.. السودان يلوح باللجوء لمجلس الأمن بشأن سد النهضة

اتمنعت 5 سنوات من التمثيل فى السينما .. مايوه هالة صدقى يثير الجدل ويغضب والدتها

بالتفاصيل.. أسباب الارتفاع الكبير في سعر الذهب اليوم ومصيره الفترة المقبلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لأول مرة مرسيدس AMG One الخارقة تظهر أثناء اختبارها.. صور

مفاجأة صادمة.. تناول القهوة يسبب الشعور بالإرهاق لهذا السبب

بمكياج صاخب.. لقاء الخميسي تستعرض جمالها فى أحدث ظهور