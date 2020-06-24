بمكياج صاخب.. لقاء الخميسي تستعرض جمالها فى أحدث ظهور

حرصت الفنانة لقاء الخميسي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، بصورة جديدة من احدث ظهور لها.
تألقت لقاء الخميسي فى الصورة بإطلالة عصرية، حيث ارتدت سترة قطنية باللون الأبيض الذى لا يحمل اى نقوشات أو تطريزات و نسقت معها بنطلون أسود مما ممنحها إطلالة بسيطة غير مبالغ فيها.
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وأكملت لقاء الخميسي إطلالتها بساعة يد جذابة باللون الأسود و تزينت ببعض الأكسسوارات البسيطة التى زادت من جاذبيتها، وقد لقت صورة لقاء إعجاب كبير من قبل متابعيها على الانستجرام.
أما من الناحية الجمالية، لفتت لقاء الخميسي الأنظار بمكياجها الصاخب الذى كشف عن جمال ملامحها و ارتكز على طلاء شفاه باللون الأحمر، وأعتمدت على خصلات شعرها البني الانسيابى المنسدل على كتفيها.