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فن

بفستان مبهج.. لقاء الخميسي تغني عبر إنستجرام.. فيديو

الإثنين 15/يونيو/2020 - 01:46 م
لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
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ميرنا محمود
نشرت الفنانة لقاء الخميسي، فيديو جديدة عبر خاصيه الستوري على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت لقاء الخميسي بإطلالة مبهجة وهي تغني لو كان بخاطري أنا للفنانة آمال ماهر.

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يُذكر أن لقاء الخميسي تشارك في الموسم الرمضاني بمسلسل "سكر زيادة"، المستوحى من المسلسل الشهير "The golden girls"، والذي تجرى أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المسلسل للإقامة فيها معا بعد تعرضهن لعملية نصب، حيث تحاول كل منهن الاستحواذ على الفيلا والتخلص من باقي السكان، مما يفجر الكثير من المواقف الطريفة غير التقليدية.

"سكر زيادة" من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان ويُشارك في البطولة مع نبيلة عبيد، ونادية الجندي، الفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر، بالإضافة إلى عدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبة وآخرين.
بفستان مبهج.. لقاء الخميسي تغني عبر إنستجرام.. فيديو
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