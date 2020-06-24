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أخبار العالم

إثيوبيا: سنبدأ ملء سد النهضة في حالة عدم التوصل لاتفاق مع مصر والسودان

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 05:45 م
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلنت الخارجية الاثيوبية، اليوم الأربعاء، عن رغبتها في التوصل إلى اتفاق قبل البدء في ملء سد النهضة. 

وقالت الخارجية الإثيوبية إنها ستبدأ في ملء سد النهضة في حالة عدم التوصل إلى اتفاق نهائي مع كل من السودان ومصر. 

وقال وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية، عمر قمر الدين إسماعيل، إن الخيار الثابت والاستراتيجي للسودان تجاه سد النهضة هو الحوار.

وأضاف إسماعيل في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز عربية"، أن السودان يتجنب أي تصعيد مع إثيوبيا ومصر بشأن سد النهضة.

وعن الاشتباكات الدائرة على الحدود بين إثيوبيا والسودان، لفت إلى أن هذه الاشتباكات لا علاقة لها بسد النهضة.
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