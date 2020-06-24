يعد الباذنجان من أفضل الاطعمة التى يمكن تناولها لتعويض نقص الحديد فى الجسم وعلاج الانيميا كما انه غني بالفيتامينات والاملاح المعدنية التى تعوض جزءا مما يفقده الجسم فى فترات الحر، كما يتمتع بمذاق رائع خاصة عند عمله فى صورة مخلل فإنه يزيد الشهية اكثر.

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نقدم لكم طريقة عمل باذنجان مخلل بالكرفس بخطوات الشيف غادة جميل مقدمة برنامج على قد الايد على قناة سى بى سى سفرة.





مقادير باذنجان مخلل بالكرفس:





نصف كيلو باذنجان للتخليل

حزمة كرفس للتخليل

كمون

كزبرة ناشفة

ثوم مفروم

ملح وفلفل

خل

ليمون





طريقة عمل باذنجان مخلل بالكرفس:





- فى اناء على النار به ماء مغلى ضعى الباذنجان حتى يسلق

-اتركيه ليبرد قليلا ثم اخلطي كل مكونات التتبيلة مع بعض جيدا وضعيه في الثلاجة لمدة ساعة على الاقل قبل التقديم.

- يمكن أن يحفظ فى برطمان زجاجى ويستخدم عند الحاجة بجانب الطعام المفضل



