AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

طريقة عمل باذنجان مخلل بالكرفس

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 07:02 م
اسماء محمد
يعد الباذنجان من أفضل الاطعمة التى يمكن تناولها لتعويض نقص الحديد فى الجسم وعلاج الانيميا كما انه غني بالفيتامينات والاملاح المعدنية التى تعوض جزءا مما يفقده الجسم فى فترات الحر، كما يتمتع بمذاق رائع خاصة عند عمله فى صورة مخلل فإنه يزيد الشهية اكثر.
إقرأ أيضا
نقدم لكم طريقة عمل باذنجان مخلل بالكرفس بخطوات الشيف غادة جميل مقدمة برنامج على قد الايد على قناة سى بى سى سفرة.

مقادير باذنجان مخلل بالكرفس:

نصف كيلو باذنجان للتخليل
حزمة كرفس للتخليل
كمون 
كزبرة ناشفة
ثوم مفروم
ملح وفلفل
خل 
ليمون

طريقة عمل باذنجان مخلل بالكرفس:

- فى اناء على النار به ماء مغلى ضعى الباذنجان حتى يسلق
-اتركيه ليبرد قليلا ثم اخلطي كل مكونات التتبيلة مع بعض جيدا وضعيه في الثلاجة لمدة ساعة على الاقل قبل التقديم.
- يمكن أن يحفظ فى برطمان زجاجى ويستخدم عند الحاجة بجانب الطعام المفضل

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عزومتك عندنا.. بط ومحشي مشكل وملوخية وشوربة لسان عصفور وسمبوسك والحلو كنافة

طريقة عمل شرائح الباذنجان بالجبنة

بأسهل الخطوات.. طريقة عمل الباذنجان المخلل.. فيديو

خطوة بخطوة..طريقة عمل الباذنجان بالخل والثوم..فيديو

خطوة بخطوة.. طريقة عمل الباذنجان المخلل.. فيديو

طريقة عمل بيتزا الباذنجان اللذيذة

ترشيحاتنا

طلب من القاتل اغتصاب مراته.. حكاية إيمان طالبة الدقهلية.. زوجها خطط للتخلص منها والمتهم مارس الجنس بعد موتها.. فيديو وصور

للوقاية من كورونا.. احصل على الزنك من 14 طعاما والجرعة المناسبة

هل يجوز قراءة القرآن للتعبد بدون وضوء ؟ الإفتاء توضح

تركيا سلمتهم لـ طهران.. إيران تؤيد إعدام ثلاثة شباب شاركوا في احتجاجات البنزين

وزير خارجية إيطاليا: عازمون على الدفاع عن مصالحنا في ليبيا.. ولا نقبل تقسيمها

رغم غلق صالات الجيم .. نجمات تألقن بالملابس الرياضية فى الحجر المنزلى ..مين أحلى؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو وزنك زايد.. نظام فعال لإنقاص الوزن في أقل من شهر

بـ الأبيض الكاجوال.. نور بإطلالة جذابة من منزلها.. شاهد

رغم غلق صالات الجيم .. نجمات تألقن بالملابس الرياضية فى الحجر المنزلى ..مين أحلى؟