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محافظات

شفاء 12 حالة كورونا ودخول 10 إصابات جديدة إلى مستشفى العزل في النجيلة

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 11:17 م
مستشفى العزل
مستشفى العزل
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ايمن محمود
اكدت الصفحة الرسمية لمستشفى العزل بالنجيلة بمطروح تعافى 12 حالة كورونا جديدة  جميعهم من محافظة مطروح بعد تحول نتيجة التحليل من ايجابية لسلبية  وتم توجيهم لهم إلى عزل أنفسهم لمدة 14 يوم اخري كإجراء احترازي

وأضافت الصفحة الرسمية للمستشفى  ان المستشفى استقبلت اليوم ١٠حالات اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك أصبح عدد الحالات داخل المستشفى ٣٩ حالة.


وأكد الدكتور محمد على  مدير مستشفى النجيلة أنه فور وصول حالات جديدة للمستشفى يتم التعامل معها من خلال أطقم طبية محددة لكل على حدة وتكون مكلفة بمتابعة تطور الحالة واستجابتها للعلاج.

وأضاف ان جميع العاملين بمستشفى العزل بالنجيلة في حالة استنفار   لمحاربة الفيروس   وتقديم الرعاية الصحية للمصابين . 

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