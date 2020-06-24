حسن شاكوش يهاجم هنا ابنة الفنان الراحل إبراهيم يسري





ولاقت الأغنية بعدما طرحتها هنا على صفحات الفيس بوك والانستجرام في أول يوم أكثر من ١٠٠ ألف مشاهدة والسبب الطريقة المحترمة الني ظهر بها الكليب والتصوير الراقي وباللغتين العربية والانجليزية.





ان لحن اغنية بنت الجيران مأخوذ من لحن أغنية حماقي “حاجة مستخبية” ولكن بعدما علم حسن شاكوش بنجاح الأغنية اتخذ الإجراءات القانونية لحذفها من على اليوتيوب، رغماغنية





يأتي ذلك بعدما نشرت الفنانة نهال عنبر عبر حسابها بإنستجرام، فيديو لـ"هنا" ابنة الفنان الراحل إبراهيم يسري، وهى تغني أغنية بنت الجيران بطريقتها الخاصة.





وارتفعت عدد مشاهدات مهرجان بنت الجيران، لـ حسن شاكوش وعمر كمال، إلى 319 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب بعد خمس أشهر من طرحها.



