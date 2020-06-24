بصاروخية راموس.. ريال مدريد يعزز تقدمه بالهدف الثاني في شباك مايوركا

عزز فريق ريال مدريد من تقدمه بالهدف الثاني بهدفين دون رد في شباك ضيفه فريق ريال مايوركا، فى ختام منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإسباني "الليجا".



جاء هدف راموس، فى الدقيقة 56 من زمن المباراة، من ضربة حرة مباشرة نفذها بطريقة رائعة فى شباك مايوركا، لتصبح النتيجة تقدم ريال مدريد.



