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رياضة

بصاروخية راموس.. ريال مدريد يعزز تقدمه بالهدف الثاني في شباك مايوركا

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 11:35 م
صدى البلد
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أحمد هاني
عزز فريق ريال مدريد من تقدمه بالهدف الثاني بهدفين دون رد في شباك ضيفه فريق ريال مايوركا، فى ختام منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإسباني "الليجا". 

جاء هدف راموس، فى الدقيقة 56 من زمن المباراة، من ضربة حرة مباشرة نفذها بطريقة رائعة فى شباك مايوركا، لتصبح النتيجة تقدم ريال مدريد. 

هدف المباراة الأول جاء بالدقيقة 19، من تمريرة رائعة من لوكا مودريتش وضعت فينيسيوس جونيور في انفراد بالمرمى من يسار منطقة الجزاء فصوب الأخير كرة رائعة من أعلى الحارس سكنت منتصف المرمى.

وبدأ ريال مدريد المباراة بتشكيل مكون:

حراسة المرمى: كورتوا

الدفاع: كارفخال ، راموس ، فاران ، ميندى

الوسط: مودريتش ، فالفيردى ، جاريث بيل

الهجوم: فينيسيوس جونيور ، بنزيما ، هازارد


ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 65 نقطة، متأخرًا بفارق 3 نقاط عن غريمه التقليدي برشلونة صاحب الصدارة والذي خاض جولته وفاز على أتلتيك بلباو أمس الثلاثاء، بينما يحتل مايوركا المركز الثامن عشر برصيد 26 نقطة.
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