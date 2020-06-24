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رياضة

الدوري الإيطالي.. روما يهزم سامبدوريا.. وأتالانتا يهدي الكالشيو لـ يوفينتوس

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 11:51 م
صدى البلد
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أحمد هاني
حقق فريق روما فوزا مهما على حساب ضيفه سامبدوريا، بهدفين مقابل هدف في مباراة الجولة الـ 27 من منافسات الدوري الإيطالي "الكالشيو".

سجل مانولو جابياديني في الدقيقة 11 من عمر اللقاء لصالح لاتسيو، وتمكن الفريق من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة الـ 64 من اللقاء، عن طريق الهداف البوسني إيدين دجيكو.

ومنح دجيكو فريقه روما هدف الفوز لصالح الدقيقة الـ 85.

ورفع روما رصيده إلى 48 نقطة في المركز الخامس، وتجمد رصيد سامبدوريا عند 26 نقطة، في المركز السادس عشر.

كما حقق فريق أتالانتا فوزا مهما على حساب ضيفه فريق لاتسيو، في مباراة الجولة الـ 27 من الدوري الإيطالي بثلاثة أهداف مقابل إثنين.

وتجمد رصيد لاتسيو عند 62 نقطة، في المركز الثاني في الترتيب خلف يوفنتوس صاحب الصدارة، ورفع أتالانتا رصيده إلى 54 نقطة في المركز الرابع.
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