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مصلحة الضرائب: لا ضرائب جديدة على مستخدمي الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.. فيديو

الخميس 25/يونيو/2020 - 04:01 ص
صدى البلد
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عادل نصار
كشف السيد صقر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب، حقيقة فرض ضرائب جديدة على مستخدمي الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

وقال صقر، في مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة" المذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، مساء أمس الأربعاء، أن هذا الأمر غير صحيح بالمرة، مضيفا أنه لن يتم المساس بالضريبة نهائيًا.

وتابع رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب، أن ما يتم تطبيقه من ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات من عام 2016 لم تتغير، وبالعكس نعمل على إعفاءات جديدة.

وأكمل السيد صقر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب، أن مجموعة التعديلات التي تم طرحها للحوار المجتمعي توجد فيها زيادة لبعض الإعفاءات وتراعي البعد الاجتماعي.
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