جراح ينقذ سيدة ألقاها زوجها من الطابق الخامس بعد اكتشاف إصابتها بكورونا ..شاهد

، إنهم استقبلوا مريضة مصابة بشلل نصفي كامل نتيجة سقوطها من شرفة منزلها، وبيّنت الأشعة أنها تعاني من كسر شديد في العمود الفقري ضاغط على الحبل الشوكي؛ مما أدى إلى حدوث الشلل النصفي.

وأضاف "مزيد"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن أطباء الباطنة قاموا بعمل التحاليل والأشعة الخاصة بالحالة، ووجدوا أن لديها اشتباها بالاصابة بـ

وتابع أنه بعد عزلها تم إجراء عملية الجراحة في الجزء الخاص بمستشفى العزل، مشيرا إلى أن غرفة العمليات في مستشفى العزل لم تستخدم من قبل في إجراء عمليات جراحة عمود فقري معقدة هكذا.





وأوضح أن القرار حينها لم يكن يستطيع التأخر حتى ظهور نتيجة المسحات أو حتى نقلها إلى مستشفى العبور الخاصة بالعزل والمجهزة بالكامل، لافتا إلى وجود تعاون ومعاونة من كل التخصصات في المستشفى بما فيها إدارة المستشفى حيث وفرت لها سرير بالعزل إضافةً إلى سرير رعاية.





وأشار إلى أن حالة المريضة في تحسن، حيث كانت آخر المسحات الخاصة بها سلبية، وفيما يخص عملية العمود الفقري، فقد أزلنا كل الضغط الواقع على الحبل الشوكي، إضافة إلى تثبيت الفقرات، ووجه الشكر لإدارة المستشفى ولإدارة الجامعة.



