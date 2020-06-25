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أخبار العالم

67 دولة تدعم المحكمة الجنائية الدولية بعد تهديدات الولايات المتحدة

الخميس 25/يونيو/2020 - 03:41 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أبدت 67 دولة دعمها للمحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي، عقب تهديد من جانب الولايات المتحدة بفرض عقوبات على موظفين بالمحكمة.

وجاء في بيان مشترك لتلك الدول مساء الأربعاء: "نعيد التأكيد على دعمنا الثابت للمحكمة كمؤسسة مستقلة ونزيهة".

وأضاف: "لا نزال ملتزمين بنظام قائم على القواعد الدولية".

وتابع: "المحكمة الجنائية الدولية هي جزء لا يتجزأ من هذا النظام وهي مؤسسة محورية في مكافحة الإفلات من العقاب والسعي للعدالة، وهما عنصران أساسيان للسلام الدائم والأمن والمصالحة".

وحظي الإعلان بدعم من عدة دول أوروبية وأفريقية ومن أمريكا اللاتينية، وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء الألمانية.

كانت الحكومة الأمريكية قد أعلنت في 11 يونيو أنها ستعاقب موظفي الجنائية الدولية لتحقيقاتها مع قوات أمريكية.

ومهدت المحكمة الطريق للتحقيق في جرائم حرب بأفغانستان في مارس ، والتي ستستهدف أيضا جنودا أمريكيين وأفرادا من وكالة الاستخبارات المركزية.
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