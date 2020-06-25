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أخبار البلد

حدث ليلا.. اتفاقية مرتقبة بين مصر واليونان تصعق أردوغان.. تفاصيل مثيرة عن فايز السراج.. وعمليات التعليم تتابع وصول كراسات أسئلة الإنجليزي

الخميس 25/يونيو/2020 - 07:09 ص
حدث ليلا
حدث ليلا
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صدى البلد
نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الأخبار والموضوعات الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال التقرير التالي: 

بينما يتوسع الخطر التركي بقيادة رئيسه رجب طيب أردوغان، الذي يمتد عبر منطقة الشرق الأوسط في سوريا والعراق وليبيا، وفي أعماق قارة أفريقيا، ومنطقة شرق المتوسط الغنية بالغاز وحتى وأوروبا كذلك، بات من الحتمي تكوين جبهات وتكتلات قوية لمواجهة هذا الخطر.

كشف موقع "تركيا الآن"، عن معلومات مثيرة عن حياة فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الليبية، المسئول الرئيسي عن تفشي الإرهاب هناك؛ خاصة بعد إبرامه اتفاقية التعاون العسكري مع تركيا، والتي سمحت بتوغلها داخل الأراضي الليبية. 

أعلن تنظيم حراس الدين الموالي لتنظيم القاعدة الإرهابي، مقتل نائب أميره العام الأردني خالد العاروي الشهيرة بـ"أبو القسام"، بغارة لطيران التحالف الدولي على محافظة إدلب السورية.

أعلن الحزب الديمقراطي الأمريكي أمس، الأربعاء، أنه سيعقد مؤتمرا افتراضيا بشكل أساسي في أغسطس القادم لإعلان جو بايدن مرشحًا للحزب في انتخابات الرئاسة، بينما يلتقي بايدن شخصيا خطاب قبوله ترشيح الحزب في ميلووكي، فيما سيبقى مندوبو الحزب في المنزل. 

قال علي مزيد، استشاري جراحة العظام والعمود الفقري بـ جامعة عين شمس، إنهم استقبلوا مريضة مصابة بشلل نصفي كامل نتيجة سقوطها من شرفة منزلها، وبيّنت الأشعة أنها تعاني من كسر شديد في العمود الفقري ضاغط على الحبل الشوكي؛ مما أدى إلى حدوث الشلل النصفي.

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أن قرار النادي بـ عدم استكمال بطولة الدوري هذا الموسم ليس ضد الدولة، مشددا على أن مجلس الوزراء لم يطالب بعودة الدوري ولكن النشاط الرياضي فقط.

كشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة مقتل المجني عليها، إيمان حسن، بطلخا عن تفاصيل ارتكاب الواقعة بعد إقرار زوج المجني عليها وعاملٍ لديه بالجريمة أثناء استجوابهما. 


رفع السودان رسميًا، خطابا إلى مجلس الأمن الدولي، مطالبًا بالتدخل لمنع الملء الأحادي الجانب لسد النهضة.

حرص الدكتور خالد عبده، مدير عام إدارة السيدة زينب التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة حتى الرابعة من فجر اليوم الخميس، على التأكد من جاهزية عمل بوابات التعقيم الموجودة في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2020 الموجودة في السيدة زينب، والاطمئنان على إصلاح جميع الكبائن والتخلص من أي أعطال فيها لضمان عملها بكفاءة عالية أثناء استقبال طلاب الثانوية العامة من الثامنة صباحا، لتطهير الطلاب قبل دخول اللجان لأداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

يتابع الآن مديرو المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية عملية نقل صناديق كراسات امتحانات الثانوية العامة من مراكز توزيع الأسئلة إلى لجان الامتحانات. 

تتابع الآن غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، برئاسة الدكتور رضا حجازي، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، ونائب وزير التربية والتعليم، عملية وصول صناديق أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية إلى لجان امتحانات الثانوية العامة
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