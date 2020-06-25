حدث ليلا.. اتفاقية مرتقبة بين مصر واليونان تصعق أردوغان.. تفاصيل مثيرة عن فايز السراج.. وعمليات التعليم تتابع وصول كراسات أسئلة الإنجليزي

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الأخبار والموضوعات الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال التقرير التالي:

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الأخبار والموضوعات الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال التقرير التالي:

، وفي أعماق قارة أفريقيا، ومنطقة شرق المتوسط الغنية بالغاز وحتى وأوروبا كذلك، بات من الحتمي تكوين جبهات وتكتلات قوية لمواجهة هذا الخطر.

، الذي يمتد عبر منطقة الشرق الأوسط في سوريا والعراق و

كشف موقع "تركيا الآن"، عن معلومات مثيرة عن حياة فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الليبية، المسئول الرئيسي عن تفشي الإرهاب هناك؛ خاصة بعد إبرامه اتفاقية التعاون العسكري مع تركيا، والتي سمحت بتوغلها داخل الأراضي الليبية.