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فن

بعد عقد قرانها.. هجوم على شهد الشمري بسبب جنسية زوجها

الخميس 25/يونيو/2020 - 07:27 ص
شهد الشمرى وزوجها
شهد الشمرى وزوجها
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أحمد إبراهيم
أثارت الشاعرة العراقية شهد الشمرى حالة من الجدل الواسع بسبب جنسية زوجها؛ وذلك بعد إعلان عقد قرانها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام. 

وقامت شهد بنشر صور عقد القران لأول مرة، وكانت أغلب تعليقات متابعيها يتساءلون عن جنسية زوجها، حيث يدعى فهد زيد القطرى. 

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ولكن قطعت شهد الشك باليقين مؤكدة أن جنسية زوجها فهد عراقية أبا عن جد وليس قطريا كما يعتقد البعض، وأن هذا مجرد اسم فقط. 

وكانت أقامت شهد الشمرى عقد قرانها فى منزلها وحضره عدد من المقربين والأهل فقط فى نطاق محدود التزاما بالإجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا المستجد. 

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