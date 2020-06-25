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أخبار العالم

والإجمالي 242 حالة.. سوريا تسجل 11 إصابة جديدة بكورونا

الخميس 25/يونيو/2020 - 08:51 ص
سوريا تعلن تسجيل
سوريا تعلن تسجيل 11 إصابة كورونا جديدة والإجمالي 242 حالة
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سمر صالح
أعلنت وزارة الصحة في سوريا، صباح اليوم الخميس، عن تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أو كوفيد 19، لأشخاص مخالطين، ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 242 حالة.

وفي سياق منفصل حذرت منظمة الصحة العالمية، من وصول عدد إصابات فيروس كورونا إلى 10 ملايين حالة الأسبوع المقبل، في وقت لم يصل فيه تفشي الوباء إلى الذروة في بعض مناطق الأمريكيتين بعد.

وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في مؤتمر صحفي عبر الفيديو، أنه "خلال الشهر الأول من هذا الوباء، سجلت منظمة الصحة العالمية 10 آلاف إصابة".

وارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم ليبلغ 482131، فيما بلغ عدد الإصابات 9 ملايين و445867 إصابة، كما أفاد موقع الإحصاء العالمي (وورلدميترز) وتخطت عدد حالات الشفاء حاجز 5 ملايين، لتبلغ 5 ملايين و105635.
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